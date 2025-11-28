Phản ứng của Hoa hậu Kiều Duy khi 'trắng tay' tại Miss International 2025

Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chân GĐXH - Kiều Duy - đại diện Việt Nam, không lọt Top 20 Miss International 2025. Dù dừng chân, cô vẫn giành giải nhì Trang phục dân tộc với thiết kế độc đáo.

Kiều Duy - đại diện Việt Nam tại Miss International đã chính thức dừng chân trước top 20 trong đêm chung kết diễn ra tại Nhật Bản. Kết quả này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ, nhất là khi xuyên suốt hành trình dự thi, nàng hậu luôn thể hiện sự nỗ lực, chỉn chu và tinh thần cầu thị trong tất cả các hoạt động.

Ngay sau đêm chung kết, Kiều Duy gửi lời chúc mừng Tân Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025 Catalina Duque Abréu đến từ Colombia. Đồng thời, người đẹp cũng gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đã có một nhiệm kỳ đầy tự hào và rực rỡ.

“Dù kết quả không như mong đợi, Duy vẫn tôn trọng quyết định của ban tổ chức và giữ trọn sự bình tĩnh, biết ơn trong khoảnh khắc này. Duy xin gửi lời chúc mừng tân Hoa hậu và cảm ơn 79 người chị em đến từ khắp thế giới đã cùng chia sẻ 16 ngày thật đẹp, nơi Duy học được nhiều điều về sự tử tế, đoàn kết và tình bạn. Điều khiến Duy tự hào nhất không phải thứ hạng, mà là tình cảm của gia đình, ê-kíp, khán giả Việt Nam và những người luôn tin tưởng, động viên Duy trong suốt hành trình. Được đại diện Việt Nam và được hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu là vinh dự lớn trong cuộc đời Duy”, Hoa hậu Kiều Duy bày tỏ.

Hoa hậu Kiều Duy khép lại hành trình chinh chiến quốc tế.

Trước đó, ngay sau khi vừa có kết quả top 20 chung cuộc, người đẹp cũng gửi lời xin lỗi chân thành: "Kiều Duy chân thành xin lỗi vì chưa thể đi đến cuối hành trình một cách trọn vẹn".

Dù không đạt kỳ vọng của fan sắc đẹp nước nhà nhưng người đẹp này cũng nhận tin vui hiếm hoi khi giành giải nhì cuộc thi Trang phục dân tộc với thiết kế "Cửu Long Ẩn Vân". Thành tích này góp phần khẳng định dấu ấn văn hóa, sáng tạo của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học FPT Cần Thơ. Cô cao 1m69, số đo 88-63-90 cm, từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023. Cô khởi hành sang Nhật Bản ngày 11/11 để bắt đầu hành trình dự thi Miss International 2025.

Theo lịch trình, Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 12 đến 27/11, gồm các phần thi tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc.

Miss International ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy chiến thắng, trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang, và sẽ có màn final walk trong đêm chung kết năm nay.