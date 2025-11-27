Người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025

Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chân GĐXH - Kiều Duy - đại diện Việt Nam, không lọt Top 20 Miss International 2025. Dù dừng chân, cô vẫn giành giải nhì Trang phục dân tộc với thiết kế độc đáo.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025 đang diễn ra tại Nhật Bản với sự tham gia của 80 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sau phần hô tên quốc gia, trình diễn bikini, trang phục dạ hội và ứng xử, người đẹp Catalina Duque Abréu đến từ Colombia đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất Miss International 2025. Danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về các người đẹp: Á hậu 1 - Zimbabwe, Á hậu 2 - Bolivia, Á hậu 3 - Indonesia, Á hậu 4 - Philippines.

Tân Hoa hậu năm nay 26 tuổi, cao 1m80. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông xã hội tại Đại học EAFIT, Medellín. Tân hoa hậu gây ấn tượng với vẻ đẹp rực rỡ, phong cách trình diễn tự tin, duyên dáng và khả năng giao tiếp.

Thanh Thủy trao vương miện cho người kế nhiệm.

Top 5 chung cuộc.

Trước đó, trong phần ứng xử top 5 với câu hỏi: "Nếu bạn mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?" - Người đẹp Colombia: "Gia đình tôi thực ra đang có mặt ở đây hôm nay, vì thế tôi sẽ nói trực tiếp với họ. Trước đây tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng.

Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé: như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây và tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời".

Tân Hoa hậu trong phần trình diễn dạ hội.

