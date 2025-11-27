Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chân

Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025 GĐXH - Kiều Duy xúc động rơi nước mắt khi nhận "quà" đặc biệt trước thềm chung kết Miss International. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng hiện tại của người đẹp tại cuộc thi đang khiến fan lo lắng.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025 đang diễn ra tại Nhật Bản với sự tham gia của 80 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sau phần đồng diễn và hô tên quốc gia, Top 20 Miss International 2025 đã chính thức gọi tên đại diện Nam Phi (thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực châu Phi), Mỹ (thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực châu Mỹ), Myanmar (thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực châu Á), Peru, Mexico, Canada, Thái Lan, Hà Lan, Ấn Độ, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominican, Indonesia, Colombia, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka, Nhật Bản.

Top 20 Miss International 2025 lộ diện, đều là những đại diện đã được dự đoán vị trí cao trước đó.

Kiều Duy - đại diện Việt Nam không lọt Top 20, chính thức dừng chân tại Miss International 2025.

Kiều Duy trong phần hô tên mở màn chung kết Miss International 2025

Đáng tiếc, đại diện nhan sắc Việt Nam năm nay - Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã không có mặt tại top 20 chung cuộc.

Dừng chân một cách đầy tiếc nuối tại cuộc thi, ngay sau đó nàng hậu đã bày tỏ: "Kiều Duy chân thành xin lỗi vì chưa thể đi đến cuối hành trình một cách trọn vẹn".

Tuy nhiên, người đẹp này cũng nhận tin vui hiếm hoi khi giành giải nhì cuộc thi Trang phục dân tộc với thiết kế "Cửu Long Ẩn Vân".

Hiện tại, Top 20 thí sinh Miss International 2025 tiếp tục bước vào phần thi trình diễn bikini, trang phục dạ hội, ứng xử để tìm ra người kế nhiệm đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thủy.

