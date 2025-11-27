Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chân

Thứ năm, 17:33 27/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kiều Duy - đại diện Việt Nam, không lọt Top 20 Miss International 2025. Dù dừng chân, cô vẫn giành giải nhì Trang phục dân tộc với thiết kế độc đáo.

Top 20 Miss International 2025 lộ diện , Kiều Duy dừng chân đầy tiếc nuối - Ảnh 1.Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025

GĐXH - Kiều Duy xúc động rơi nước mắt khi nhận "quà" đặc biệt trước thềm chung kết Miss International. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng hiện tại của người đẹp tại cuộc thi đang khiến fan lo lắng.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025 đang diễn ra tại Nhật Bản với sự tham gia của 80 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sau phần đồng diễn và hô tên quốc gia, Top 20 Miss International 2025 đã chính thức gọi tên đại diện Nam Phi (thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực châu Phi), Mỹ (thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực châu Mỹ), Myanmar (thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực châu Á), Peru, Mexico, Canada, Thái Lan, Hà Lan, Ấn Độ, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominican, Indonesia, Colombia, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka, Nhật Bản. 

Top 20 Miss International 2025 lộ diện , Kiều Duy dừng chân đầy tiếc nuối - Ảnh 2.

Top 20 Miss International 2025 lộ diện, đều là những đại diện đã được dự đoán vị trí cao trước đó.

Top 20 Miss International 2025 lộ diện , Kiều Duy dừng chân đầy tiếc nuối - Ảnh 3.

Kiều Duy - đại diện Việt Nam không lọt Top 20, chính thức dừng chân tại Miss International 2025.

Kiều Duy trong phần hô tên mở màn chung kết Miss International 2025

Đáng tiếc, đại diện nhan sắc Việt Nam năm nay - Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã không có mặt tại top 20 chung cuộc.

Dừng chân một cách đầy tiếc nuối tại cuộc thi, ngay sau đó nàng hậu đã bày tỏ: "Kiều Duy chân thành xin lỗi vì chưa thể đi đến cuối hành trình một cách trọn vẹn".

Tuy nhiên, người đẹp này cũng nhận tin vui hiếm hoi khi giành giải nhì cuộc thi Trang phục dân tộc với thiết kế "Cửu Long Ẩn Vân". 

Hiện tại, Top 20 thí sinh Miss International 2025 tiếp tục bước vào phần thi trình diễn bikini, trang phục dạ hội, ứng xử để tìm ra người kế nhiệm đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Giải nhì Trang phục dân tộc đã thuộc về Việt Nam với thiết kế Cửu Long Ẩn Vân.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025

Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025

Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025

Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025

Mẹ đẻ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu Quốc tế

Mẹ đẻ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu Quốc tế

Cùng chuyên mục

Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thú

Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thú

Giải trí - 29 phút trước

GĐXH - Chia sẻ hậu trường ảnh cưới, diễn viên Kiều My tiết lộ thái độ "hợp tác" của chú rể khiến fan thích thú.

Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.

Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tế

Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tế

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh Thủy sắp khép lại nhiệm kỳ Miss International đầy ấn tượng và chờ đón người kế nhiệm. Dàn mỹ nhân nhà Sen Vàng đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp đến đàn em.

Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ

Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 20 phim “Lằn ranh”, ông Sách bàng hoàng khi biết Bí thư tỉnh Sơn giấu bệnh ung thư, khiến cục diện nhân sự thêm căng và khó lường nhiều hơn nữa.

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật vợ, Kim Lý đã dành những lời ngợi ca đến Hồ Ngọc Hà rằng cô là người mẹ, người bạn đời tuyệt vời. Sau 8 năm chung sống, họ có một gia đình bình yên và nhiều hạnh phúc.

Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'

Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Giai điệu Tự hào" với chủ đề "Vang mãi Bài ca người lính" chính thức phát sóng lúc 20h10 ngày 7/12/2025 trên kênh VTV1.

Bất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và 'búp bê' Thanh Thảo

Bất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và 'búp bê' Thanh Thảo

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mừng sinh nhật danh ca Ngọc Sơn, "búp bê" Thanh Thảo gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chứng tỏ tình cảm bền chặt suốt gần 3 thập kỷ của 2 anh em.

Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025

Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Kiều Duy xúc động rơi nước mắt khi nhận "quà" đặc biệt trước thềm chung kết Miss International. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng hiện tại của người đẹp tại cuộc thi đang khiến fan lo lắng.

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà không chỉ gây chú ý khi có hành động ý nghĩa hướng về miền Trung mà còn được bố mẹ chồng từ Thụy Điển về Việt Nam chúc mừng tuổi mới.

Xem nhiều

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ý

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ý

Giải trí

GĐXH - Subeo - quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây bất ngờ khi dùng tiền tiết kiệm mua nhu yếu phẩm, trực tiếp chở tới điểm cứu trợ để gửi đồng bào miền Trung.

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Giải trí
Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Xem - nghe - đọc
Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Xem - nghe - đọc
Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?

Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top