Phản ứng của Quang Sự khi bị 'ném đá' vì phản bội Hồng Diễm

Đọ sắc với Thúy Diễm, Hồng Diễm bị nghi ngờ dao kéo GĐXH - Khoe ảnh hậu trường "Trạm cứu hộ trái tim" chụp cùng Thúy Diễm, khán giả vào trang cá nhân của Hồng Diễm nghi ngờ gương mặt khác lạ, "không biết có tiêm chích gì không".

"Trạm cứu hộ trái tim" đang hé lộ dần mối quan hệ mập mờ khó hiểu giữa Ngân Hà (Hồng Diễm) - Hữu Nghĩa (Quang Sự) - An Nhiên (Thu Trang).

Ở 3 tập phim phát sóng gần đây, nhân vật Hữu Nghĩa do Quang Sự thủ vai dần lộ bộ mặt "sở khanh". Nghĩa một mặt tỏ ra là người chồng tuyệt vời của Ngân Hà, hằng ngày pha sữa cho vợ uống. Mỗi cốc sữa, Nghĩa nói là cho thuốc bổ vào nhưng hóa ra là pha thêm thuốc tránh thai. Bí mật này đã bị chính mẹ đẻ của Nghĩa phát hiện.

Trong tập 5, Nghĩa gây sốc khi chính thức lộ diện là bố của con trai An Nhiên. Hóa ra ngoài Hà là vợ chính thức, Nghĩa vẫn qua lại với An Nhiên như vợ chồng và hai người đã có con chung 1 năm trước khi Nghĩa cưới Hà. Ngày sinh nhật con trai cũng chính là ngày Nghĩa cưới Hà. Lần đầu tiên sau 6 năm, vì Hà đi công tác đúng ngày cưới nên Nghĩa mới làm sinh nhật cho con trai đúng ngày. Nghĩa ôm An Nhiên và nói: "Con đường của chúng ta sắp về đích rồi'. An Nhiên nói cô mong tới ngày đó để được danh chính ngôn thuận.

Nhân vật Nghĩa bị "ném đá" vì có gia đình riêng ở ngoài nhưng về nhà vẫn tỏ ra người chồng tử tế

Chưa dừng lại ở đó, dù không đứng đắn nhưng trong tập 6, khi thấy Vũ - người yêu cũ của Ngân Hà - nhìn vợ mình với ánh mắt đắm đuối, Nghĩa vẫn nổi cơn ghen. Về nhà, Nghĩa vẫn chưa hết ghen, anh ta lao vào vợ mạnh bạo, chứ không tỏ ra nhẹ nhàng, ngọt ngào như mọi khi.

Ngay sau những diễn biến này, trên nhiều diễn đàn phim, nhân vật Nghĩa bị khán giả "ném đá" không thương tiếc, đương nhiên diễn viên Quang Sự cũng khó tránh sự phẫn nộ từ khán giả.

"Dối trá sau lưng một cách trắng trợn nhưng vẫn ngọt với vợ, quá ghê"; "Đã ngoại tình có con riêng bên ngoài rồi về nhà lại giả ân tình quan tâm chăm sóc vợ, rồi còn pha sữa cho vợ nhưng lại lén bỏ thuốc tránh thai. Thế rồi vẫn ghen với người yêu cũ của vợ. Nhân vật này quác ác độc và tàn nhẫn";.... một số ý kiến khán giả.

Bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận cho rằng thực tế ngoài đời vẫn có những trường hợp này và đây là lời cảnh tỉnh với nhiều gia đình: "Cũng có những bộ phim như vậy để phụ nữ hiểu thêm về những người chồng ngoài đời có người cũng vậy đấy chứ không sai đâu"; "Ngoài đời nhiều kẻ tệ bạc hơn Nghĩa nhiều nên mọi người cứ bình tĩnh theo dõi đi. Phim ảnh cũng nên có kịch tính chứ cứ bình bình mãi cũng nhàm. Diễn viên vào vai thì fai diễn cho chuẩn thôi chứ sao ném đá Quang Sự"; "Phim hay truyện đều lựa chọn những tính cách của các kiểu người trong cuộc sống để xây dựng thành. Người xem nên hiểu và rút ra những bài học sâu sắc từ cuộc sống. Vì thế đừng vội chửi đạo diễn. Có chê thì chê nhân vật, đừng chửi người diễn viên";....

Dù đã biết trước phản ứng của khán giả, nhưng Quang Sự vẫn phải "chế" ra một đoạn hội thảo giữa anh và nhân vật Nghĩa trên trang cá nhân với mục đích giải thích rằng hành động của nhân vật mình đóng là có lý do nhưng chưa thể tiết lộ ngay, "từ từ mọi người" sẽ biết.

Dưới bình luận nam diễn viên cũng bày tỏ mong khán giả lên án nhân vật Nghĩa vì Nghĩa đáng bị như vậy nhưng đừng lẫn lộn nhân vật với diễn viên.

Trước đó, chia sẻ về vai Nghĩa, Quang Sự cho biết, từ trước đến nay anh luôn rất thích nhân vật có lớp lang tâm lý phức tạp. Nghĩa là một nhân vật như vậy. "Nghĩa là nhân vật phản diện nhưng tôi nghĩ Nghĩa chưa hẳn là nhân vật phản diện... Ngay từ đầu tôi xác định nhân vật Nghĩa có nội tâm phức tạp, có thể nhiều hơn cả nhân vật Công trong Gia đình mình vui bất thình lình", nam diễn viên chia sẻ.

Quang Sự mong muốn mỗi phim anh xuất hiện đều có màu sắc khác nhau. Để chuẩn bị cho ngoại hình nhân vật Nghĩa, anh đã cố gắng giảm 5kg. Anh tiết lộ, trên đoàn phim, nhiều buổi anh không ăn tinh bột để giữ ngoại hình phù hợp với vai nghĩa.