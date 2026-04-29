Phạt 15 triệu đồng cá nhân ‘chặt chém’ giá gửi xe tại Sầm Sơn

Thứ tư, 11:12 29/04/2026 | Pháp luật
GĐXH - Một cá nhân tại Sầm Sơn bị xử phạt 15 triệu đồng và buộc trả lại tiền chênh lệch do thu phí gửi xe ô tô 200.000 đồng/lượt.

Ngày 29/4, Chi cục QLTT Thanh Hóa cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi thu phí trông giữ xe sai quy định tại khu du lịch Sầm Sơn.

Trước đó, Đội QLTT số 2 phối hợp với Công an phường Sầm Sơn vào cuộc xác minh thông tin một du khách bị "chặt chém" 200.000 đồng tiền gửi xe ô tô/lượt trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Lực lượng chức năng làm việc với anh T.

Qua đó, xác định anh N.T.T. (SN 1999, trú tại khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn) thu phí trông giữ xe ô tô con 200.000 đồng/lượt, cao hơn giá tối đa do Nhà nước ban hành.

Lực lượng quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.T.T. về hành vi bán dịch vụ cao hơn giá tối đa do Nhà nước ban hành, phạt tiền 15 triệu đồng. Buộc trả lại cho khách hàng toàn bộ tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định, đồng thời thông báo công khai lên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo du khách khi đến tham quan, du lịch tại Sầm Sơn chủ động ghi lại bằng chứng (hình ảnh, video kết quả giao dịch thanh toán,...) nếu phát hiện vi phạm. Liên hệ ngay qua số điện thoại đường dây nóng của Đội QLTT số 2: 0349.812.313, Công an phường Sầm Sơn: 0905.151.338 hoặc Chính quyền địa phương: 0946.353.000 để được hỗ trợ kịp thời.

Phạt 15 triệu đồng cá nhân ‘chặt chém’ giá gửi xe tại Sầm Sơn - Ảnh 2.Quán ăn bị tố 'chặt chém' ở Nha Trang: Ngày đóng cửa, đêm vẫn mở bán?

Quán ăn bị tố "chặt chém" dù bất hợp tác với đoàn kiểm tra, không mở cửa, nhưng đến đêm khách phản ánh vẫn sáng đèn, đón khách.

