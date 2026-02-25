Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày 24/2/2026, khi bà Clarissa April (du khách Mỹ) kết thúc buổi tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học. Bà dự định di chuyển quãng đường khoảng 7km về một quán ăn trên phố Tràng Tiền và được một tài xế xe ôm truyền thống mời chào.

Dù điểm đến đã được xác định rõ, nhưng trong quá trình di chuyển, tài xế Phạm Văn L. đã tự ý đưa du khách đi vòng vèo qua nhiều địa điểm không có trong lịch trình, bao gồm cả khu vực phố cà phê đường tàu. Khi gần đến đích, ông L. đã đòi mức giá lên tới 1 triệu đồng – một con số cao gấp nhiều lần so với giá thị trường.

Công an phường Hoàn Kiếm trao trả lại số tiền cho nữ du khách người Mỹ.

Để tránh những rắc rối không đáng có, bà Clarissa đã chấp nhận trả tiền, nhưng ngay tối hôm đó, bà đã cùng bạn đến Công an phường Hoàn Kiếm để trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào ngày 25/2, lãnh đạo UBND và Công an phường Hoàn Kiếm đã vào cuộc xác minh với tinh thần quyết liệt nhằm bảo vệ hình ảnh du lịch Thủ đô. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã xác định và mời tài xế Phạm Văn L. lên làm việc.

Tại trụ sở công an, ông L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi tự ý thay đổi lộ trình để nâng giá dịch vụ. Tài xế này đã bày tỏ sự hối hận, cam kết không tái phạm, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành và hoàn trả lại 800.000 đồng cho nữ du khách.

Về phía bà Clarissa April, sau khi nhận lại số tiền bị "chặt chém", bà bày tỏ sự hài lòng trước sự vào cuộc nhanh chóng của công an địa phương. Bà mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở để các trường hợp tương tự không còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách quốc tế tại Việt Nam.

Hiện tại, Công an phường Hoàn Kiếm đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành chính đối với tài xế Phạm Văn L. theo đúng quy định.