Manh mối xác định tài xế bị tố 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Trên VietnamNet, ông Trần Ngọc Hòa (Giám đốc Bến xe Mỹ Đình) cho biết, bến xe đã phối hợp cơ quan chức năng xác định được tài xế taxi ép một phụ nữ nghèo trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km.

"Qua trích xuất camera, chúng tôi xác định được biển số xe của tài xế. Ngay sau đó, bến xe đã chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ. Hiện cơ quan chức năng đang đưa tài xế đến nhà nạn nhân để đối chất", ông Hòa thông tin.

Theo VTC News, chiều 12/9, chỉ huy Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) chia sẻ, lực lượng chức năng xác định được danh tính tài xế bị tố chặt chém. Tuy nhiên, danh tính người này chưa được lực lượng chức năng tiết lộ.

Bà Ly khóc nức nở kể lại vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ) khóc nức nở khi kể việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70 km.

Theo nội dung bà Ly chia sẻ, ngày 11/9, bà đón xe từ bến xe Mỹ Đình để về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Một người đàn ông chủ động tiếp cận, kéo ba lô và trấn an "tôi làm phúc, ai lấy tiền của bà làm gì", rồi đưa bà lên xe.

Khi gần đến nơi, tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm, khóa cửa và đòi 3,5 triệu đồng. Sau khi bà van xin, người này "giảm giá" xuống còn 2,5 triệu rồi mới cho xuống.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, Phú Thọ) ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội: "70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong công an sớm tìm ra người này".

Bà Ly là người dân tộc Mường, sống trong cảnh nghèo khó, chồng bệnh tật triền miên. Để có tiền mua thuốc cho chồng, bà Ly xuống Hà Nội làm thuê rửa bát tại một quán ăn, thu nhập chỉ 6 triệu đồng/tháng.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.