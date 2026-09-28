Phát hiện 140 khối bê tông khổng lồ được đoàn xe hộ tống trong đêm, di chuyển chỉ 10km/h để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

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Mỗi cấu kiện bê tông đúc sẵn nặng khoảng 120 tấn được vận chuyển trên quãng đường 52 km với tốc độ tối đa khoảng 10 km/giờ, trước khi được cẩu lắp bằng thiết bị có sức nâng 800 tấn tại các nhà ga thuộc dự án mở rộng Metro Nagpur, Ấn Độ.

MahaMetro, đơn vị phụ trách hệ thống tàu điện ngầm Nagpur, đang triển khai lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn tại nhà ga Hingna Mount View, thuộc hành lang Reach-3A nối Lokmanya Nagar với Hingna. Đây là một trong những giai đoạn đáng chú ý của quá trình xây dựng tuyến metro trên cao.

Theo Times of India, mỗi cấu kiện nặng khoảng 120 tấn, tương đương gần ba máy bay Boeing 737 khi không chở hành khách. Các cấu kiện được sản xuất tại xưởng bê tông Khairi, sau đó vận chuyển bằng xe moóc siêu trường, siêu trọng tới công trường.

Quãng đường từ cơ sở sản xuất đến khu vực nhà ga dài khoảng 52 km. Do kích thước và trọng lượng lớn, đoàn xe phải di chuyển với tốc độ thấp, tối đa khoảng 10 km/giờ, đồng thời được tổ chức theo lộ trình và thời gian đã được lên kế hoạch.

Hoạt động vận chuyển chủ yếu diễn ra vào ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Các phương tiện chuyên dụng phải di chuyển qua nhiều đoạn đường, khúc cua và giao lộ dưới sự phối hợp của các đội vận hành và lực lượng hộ tống.

Sau khi tới công trường, từng cấu kiện được nâng bằng cần cẩu sức nâng 800 tấn và đặt ở hai bên trụ trung tâm của nhà ga. Các cấu kiện này sẽ tạo thành bộ phận kết cấu quan trọng, hỗ trợ tầng sảnh và tầng sân ga của nhà ga trong tương lai.

Tại mỗi nhà ga, 20 cấu kiện được sử dụng, gồm 10 cấu kiện cho một tầng và 10 cấu kiện cho tầng còn lại. Sau khi được định vị, chúng được liên kết bằng bê tông cốt thép và hệ thống ứng lực trước nhằm tạo thành kết cấu thống nhất.

Hành lang Reach-3A dài khoảng 6,4 km và dự kiến có 7 nhà ga sử dụng loại cấu kiện này. Tổng cộng khoảng 140 cấu kiện sẽ được vận chuyển và lắp đặt.

Thay vì đúc các bộ phận kích thước lớn trực tiếp tại công trường, MahaMetro sản xuất chúng tại xưởng trước khi đưa tới vị trí thi công. Theo kế hoạch, mỗi cấu kiện trải qua chu trình sản xuất khoảng 7 ngày, bao gồm lắp dựng khung thép, bố trí ống dẫn cho hệ thống ứng lực trước, đổ bê tông và tháo dỡ ván khuôn.

Phương pháp đúc sẵn giúp chuyển một phần đáng kể công việc khỏi khu vực nhà ga, qua đó hạn chế thời gian thi công trực tiếp trên các tuyến đường đô thị. Tuy nhiên, đổi lại, dự án phải tổ chức một quy trình hậu cần phức tạp để vận chuyển các cấu kiện có trọng lượng lên tới hàng trăm tấn.

Reach-3A là một phần trong Giai đoạn 2 của hệ thống Metro Nagpur, mở rộng tuyến Aqua Line từ Lokmanya Nagar tới Hingna. Tuyến đi qua các khu vực có nhiều khu dân cư, cơ sở giáo dục, bệnh viện và các tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Bên cạnh các nhà ga, dự án còn bao gồm một công trình vượt sông Vena với nhịp cầu dài khoảng 120 mét. Các hạng mục đường sắt đô thị trên cao phải tính toán nhiều yếu tố như tải trọng bản thân, rung động do tàu chạy, tác động của gió, biến thiên nhiệt độ và độ ổn định của hệ thống kết cấu.

Việc lắp đặt các cấu kiện tại Hingna Mount View bắt đầu từ cuối ngày thứ Bảy và kéo dài đến sáng hôm sau. Đây là một trong nhiều công đoạn cần hoàn thành trước khi tuyến metro có thể đi vào khai thác.

Theo kế hoạch được công bố, các công trình dân dụng của hành lang dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027, tùy thuộc tiến độ thi công và các điều kiện kỹ thuật.