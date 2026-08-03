Phát hiện 5,2 tỷ đồng tiền mặt rơi vãi trên đường cao tốc, cơ quan chức năng nói gì về việc thu hồi?

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Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Một người đàn ông đã gây náo loạn trên đường cao tốc sau khi ném khoảng 5,26 tỷ đồng)tiền mặt từ trong ô tô đang chạy với tốc độ cao.

5,2 tỷ đồng tiền mặt rơi vãi trên đường cao tốc

Phát hiện 5,2 tỷ đồng tiền mặt rơi vãi trên đường cao tốc, cơ quan chức năng nói gì về việc thu hồi? - Ảnh 1.

Người đàn ông cho biết, chỉ đơn giản muốn “chia sẻ tiền với mọi người”.


Một người đàn ông tại bang Oregon (Mỹ) đã gây náo loạn trên đường cao tốc sau khi ném khoảng 200.000 USD (5,26 tỷ đồng) tiền mặt từ trong ô tô đang chạy với tốc độ cao.

Theo đài KEZI, số tiền này thuộc sở hữu của người đàn ông và gia đình.

Đến ngày hôm sau, nhiều người vẫn tiếp tục tìm kiếm tiền dọc tuyến cao tốc Liên bang 5 (Interstate 5) gần thành phố Eugene, dù cảnh sát bang Oregon cho biết toàn bộ số tiền đã được nhặt hết.

“Họ không tìm thấy thêm khoản tiền nào, điều đó cho thấy những người đi đường hôm trước đã nhặt gần hết,” Trung úy Jim Andrews thuộc Cảnh sát bang Oregon cho biết.

Cơ quan chức năng nói gì về việc thu hồi?

Qua xác minh, người ném tiền là Colin Davis McCarthy (38 tuổi). Theo cơ quan chức năng, McCarthy đã rút toàn bộ tiền từ tài khoản ngân hàng chung của gia đình trước khi ném qua cửa sổ xe trong lúc lưu thông trên cao tốc, theo ABC 7 đưa tin.

Do đây là tài khoản đồng sở hữu nên cơ quan chức năng gần như không có cơ sở pháp lý để giúp gia đình thu hồi số tiền.

"Đây là tài khoản chung nên cả hai chủ tài khoản đều có quyền ngang nhau đối với số tiền", Trung úy Andrews giải thích.

Vụ việc khiến nhiều người dừng xe, đi bộ dọc cao tốc để nhặt tiền, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo cảnh sát, McCarthy có thể đối mặt với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

"Các sĩ quan tuần tra đã cân nhắc việc khởi tố hoặc bắt giữ người này. Tuy nhiên, sau khi trao đổi trực tiếp, họ quyết định chưa thực hiện các biện pháp đó", Trung úy Andrews cho biết.

Gia đình McCarthy cho biết cơ hội lấy lại số tiền là rất mong manh, song vẫn mong những ai nhặt được sẽ tự nguyện giao nộp cho Cảnh sát bang Oregon vì đây là khoản tài sản có ý nghĩa lớn đối với gia đình.

Về phía mình, McCarthy nói với cảnh sát rằng, ông vẫn ổn và chỉ đơn giản muốn "chia sẻ tiền với mọi người".

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