Phát hiện 544 triệu đồng bay lả tả trên đường cao tốc: Hé lộ nguồn gốc gây sốc

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Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - 544 triệu đồng tiền mặt được phát hiện dọc cao tốc ở bang Ohio (Mỹ) đã được chuyển vào quỹ của bang sau gần 5 tháng không có người đến nhận.

Phát hiện 544 triệu đồng trên cao tốc Ohio: Nguồn gốc bất ngờ gây sốc - Ảnh 1.Phát hiện số lượng vàng trị giá tới 272 tỷ đồng ẩn trong bức tường: Cơ quan chức năng lập tức điều tra

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Phát hiện 544 triệu đồng bay lả tả trên đường cao tốc

Phát hiện 544 triệu đồng trên cao tốc Ohio: Nguồn gốc bất ngờ gây sốc - Ảnh 2.

Giới chức thành phố Delaware, bang Ohio (Mỹ), đã phát hiện số tiền mặt trị giá gần 21.000 USD (544 triệu VNĐ) dọc đường cao tốc số 23.


Tạp chí Nhịp sống thị trường dịch từ CBS New, theo đó giới chức thành phố Delaware, bang Ohio (Mỹ), đã phát hiện số tiền mặt trị giá gần 21.000 USD (544 triệu đồng) dọc đường cao tốc số 23.

Cơ quan chức năng đã giữ số tiền mặt này trong gần 5 tháng và giữ bí mật số tiền để xem liệu có ai đến nhận hay không. Vì không ai đến nhận, nên khoản tiền bất ngờ này hiện được chuyển vào quỹ của bang.

Nguồn gốc số tiền 544 triệu đồng gây sốc

Thông tin trên Tạp chí Người đưa tin, điều phối viên phụ trách các vấn đề công cộng của thành phố, Lee Yoakum, nói với tờ The Delaware Gazette rằng các quan chức vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng số tiền này như thế nào.

Tờ báo đưa tin rằng nhà chức trách nghi ngờ vụ việc liên quan đến buôn bán ma túy hoặc hoạt động bất hợp pháp nào khác.

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