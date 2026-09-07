Vì sao cứ sau 23h Tử Cấm Thành lại xuất hiện đầy quạ đen?

Sau 23h, Tử Cấm Thành lại hút đầy quạ đen

Bắc Kinh có hơn 100.000 con quạ, tập trung tại 6 khu vực, nhiều nhất là Cố Cung.





Theo VTC News, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc là một trong những hệ thống cung điện lớn nhất của quốc gia này. Trước đây, Tử Cấm Thành là nơi ở của 24 vị hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Hiện nơi này trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng khắp Trung Quốc và thế giới.

Tử Cấm Thành nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn ở những giai thoại bí ẩn mà đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải thích. Trong đó có việc nửa đêm, Tử Cấm Thành xuất hiện rất nhiều đàn quạ đen bay tới là câu chuyện được đồn đoán nhiều nhất.

Những du khách trải nghiệm tour tham quan đêm ở Tử Cấm Thành có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều con quạ bay về hướng Ngọ Môn hay đậu trên mái các cung điện bên trong khu di tích này từ khoảng 23h và ở lại cho đến rạng sáng hôm sau.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kêu của lũ quạ vang vọng khắp Tử Cấm Thành, khiến nhiều người không khỏi "lạnh gáy".

Quạ tập trung tại Cố Cung không phải vì yếu tố tâm linh mà do lịch sử triều Thanh.





Trong quan niệm dân gian Trung Hoa, quạ đen thường bị gắn với những điềm báo không may. Vì thế, việc số lượng lớn quạ xuất hiện ở Tử Cấm Thành từng khiến không ít người tò mò, thậm chí liên tưởng đến các yếu tố huyền bí. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện đại cho thấy hiện tượng này có thể được giải thích bằng nhiều nguyên nhân hoàn toàn hợp lý.

Lý giải hiện tượng quạ đen xuất hiện

Đặc điểm kiến trúc của Tử Cấm Thành đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút loài quạ

Tạp chí điện tử Thanh niên Việt thông tin, theo các chuyên gia, đặc điểm kiến trúc của Tử Cấm Thành đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút loài quạ. Phần lớn các công trình trong quần thể cung điện được xây dựng theo trục Bắc - Nam, giúp hấp thụ ánh nắng hiệu quả suốt cả ngày.

Những mái ngói rộng lớn tích tụ nhiệt lượng từ mặt trời và dần tỏa nhiệt vào ban đêm. Điều này khiến khu vực bên trong Tử Cấm Thành ấm hơn đáng kể so với môi trường xung quanh, nhất là vào mùa đông ở Bắc Kinh, nơi nhiệt độ thường xuống rất thấp.

Không chỉ vậy, hệ thống mái cong, các gờ mái và cột trụ dày đặc còn tạo nên vô số vị trí đậu an toàn cho chim. Với quạ đen, đây là môi trường nghỉ ngơi thuận lợi để tránh gió lạnh và các mối đe dọa từ bên ngoài.

Lịch sử triều Thanh cũng là một nguyên nhân quan trọng lý giải vì sao quạ có mối liên hệ đặc biệt với Tử Cấm Thành.

Theo truyền thuyết lưu truyền trong cộng đồng người Mãn Châu, khi Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích bị quân Minh truy đuổi, ông đã nằm bất động dưới một gốc cây để tránh bị phát hiện. Đúng lúc đó, một đàn quạ bất ngờ bay tới phủ kín người ông. Khi quân truy kích đến nơi, nhìn thấy đàn quạ nên cho rằng đây là dấu hiệu không may và bỏ đi.

Từ câu chuyện này, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tin rằng quạ đã cứu mạng mình. Sau khi gây dựng triều đại, ông cùng hậu duệ xem quạ là loài chim linh thiêng và đưa việc thờ cúng quạ trở thành một nghi thức quan trọng.

Khi nhà Thanh đặt kinh đô tại Bắc Kinh, trong Tử Cấm Thành còn xuất hiện các khu vực phục vụ việc thờ thần quạ. Trong các dịp tế lễ, thức ăn như thịt lợn và ngũ cốc được dâng cúng trên những cột cao để quạ đến ăn. Theo thời gian, nguồn thức ăn ổn định đã khiến nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của loài chim này.

Ngoài yếu tố lịch sử và kiến trúc, môi trường đô thị hiện đại cũng tác động đến tập tính của quạ.

Sự phát triển nhanh chóng của Bắc Kinh với hàng loạt công trình bê tông, đường sá và nhà cao tầng đã tạo nên hiện tượng gọi là "đảo nhiệt đô thị". Khu vực trung tâm thành phố thường giữ nhiệt lâu hơn các vùng ngoại vi, đặc biệt vào ban đêm.

Quạ là loài có khả năng cảm nhận khá tốt sự thay đổi của nhiệt độ môi trường. Ban ngày, chúng có thể di chuyển ra các khu vực ngoại thành để kiếm ăn, nhưng khi trời tối lại bay về những nơi ấm áp hơn như khu vực Tử Cấm Thành để nghỉ ngơi.

Mặc dù từng làm dấy lên nhiều suy đoán, việc đàn quạ đen xuất hiện dày đặc tại Tử Cấm Thành vào ban đêm thực chất là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp. Từ đặc điểm kiến trúc giúp giữ nhiệt, truyền thống tôn thờ quạ của triều Thanh cho đến tác động của môi trường đô thị hiện đại, tất cả đều góp phần hình thành tập tính này.

Chính sự giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và khoa học đã tạo nên một trong những hình ảnh độc đáo nhất của Tử Cấm Thành, khiến công trình cổ kính này càng thêm phần hấp dẫn trong mắt du khách và các nhà nghiên cứu.



