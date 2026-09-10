Phát hiện 5 thỏi vàng nặng 15 kg trị giá tới 64 tỷ đồng tại sân bay: Bất ngờ nguồn gốc số vàng

Phát hiện khối vàng nặng 5,5 kg trị giá tới 24 tỷ đồng GĐXH - Có những trường hợp trở nên giàu có nhờ nhặt được vàng hay kho báu một các hết sức bất ngờ.

Phát hiện 5 thỏi vàng nặng 15 kg trị giá tới 64 tỷ đồng tại sân bay

Số vàng phát hiện được ở sân bay. Ảnh: Internet.

Thông tin Tạp chí Nhịp sống thị trường, tháng 2.2026, Cảnh sát Greater Manchester (GMP) đã được tòa án phê chuẩn lệnh tịch thu số vàng có tổng trị giá 1,81 triệu bảng Anh (63,7 tỷ VNĐ), sau khi số vàng này bị thu giữ tại sân bay Manchester hồi năm ngoái.

Trước đó vào tháng 5/2025, các sĩ quan làm nhiệm vụ tại sân bay Manchester (Anh) đã kiểm tra một người đàn ông mang theo 5 thỏi vàng, tổng trọng lượng hơn 15 kg, trong hành lý xách tay khi người này chuẩn bị bay ra nước ngoài.

Số vàng sau đó bị thu giữ theo quyền hạn được quy định trong Đạo luật về Tiền thu được từ Hành vi phạm tội (Proceeds of Crime Act), do các sĩ quan nghi ngờ số tài sản này có liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Sau quá trình điều tra kéo dài và chi tiết của các sĩ quan thuộc Đơn vị Tội phạm Kinh tế và Tội phạm mạng, phối hợp với bộ phận pháp chế của GMP, vụ việc được đưa ra xét xử tại Tòa Sơ thẩm Manchester ngày 19/2.

Tòa án đã ra lệnh tịch thu số vàng có tổng giá trị 1,81 triệu bảng, theo hướng có lợi cho GMP. GMP cho biết đây là lệnh tịch thu tài sản có giá trị lớn nhất từng được cơ quan này ghi nhận.

Số vàng thuộc về ai?

Tạp chí Người quan sát thông tin theo cơ chế thu hồi tài sản, 50% giá trị số tài sản thu hồi sẽ được phân bổ thông qua Chương trình Khuyến khích Thu hồi Tài sản (ARIS), phần còn lại chuyển cho Bộ Nội vụ Anh. Nguồn tiền từ ARIS được đầu tư trở lại các cộng đồng tại Greater Manchester, trong đó có các tổ chức từ thiện và nhóm cộng đồng.

Trong chương trình ARIS mới nhất, nguồn tài sản thu hồi đã được phân bổ cho 12 nhóm, trong đó có một câu lạc bộ thể thao và quyền anh cộng đồng tại Bolton. Câu lạc bộ này tổ chức các lớp học miễn phí cho hơn 350 trẻ em, đồng thời triển khai các trại hè miễn phí trong kỳ nghỉ giữa kỳ, bao gồm cả việc cung cấp bữa ăn cho các em.

Thanh tra Sarah Langley thuộc Sở Cảnh sát Greater Manchester cho biết vụ việc cho thấy cam kết của lực lượng này trong cuộc chiến chống rửa tiền, dù tài sản được sử dụng để che giấu lợi nhuận bất chính là tiền mặt, vàng hay các tài sản có giá trị cao khác.

Theo Thanh tra Langley, các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức hoạt động, vì vậy lực lượng chức năng cũng phải thích ứng để ngăn chặn việc vận chuyển, luân chuyển tài sản bất hợp pháp ở mọi giai đoạn.

“Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Bất kể hình thức hay nơi cất giấu, chúng tôi sẽ tìm ra, tịch thu và bảo đảm tội phạm không được hưởng lợi”, bà Langley nhấn mạnh.