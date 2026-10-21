Phát hiện dấu hiệu xâm hại trẻ em qua đợt tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai tổng rà soát, kiểm tra các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và những loại hình kinh doanh tiềm ẩn phức tạp.

Trọng tâm là rà soát các cơ sở đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nhưng có dấu hiệu tiếp tục hoạt động. Những địa điểm kinh doanh có biểu hiện trá hình, lách luật, núp bóng ngành nghề khác cũng phải được nhận diện, phân loại để có biện pháp quản lý phù hợp.

Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra việc chấp hành các quy định về ANTT tại cơ sở kinh doanh karaoke. Ảnh: CATH.

Đáng chú ý là các cơ sở liên quan đến ma túy, cố ý gây thương tích tại karaoke, vũ trường, quán bar, mại dâm tại cơ sở lưu trú, xoa bóp; "tín dụng đen", chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có tại cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính, đánh bạc trá hình tại các điểm kinh doanh internet, game, bi-a…

Từ ngày 3/10 đến 7/10, qua kiểm tra các cơ sở karaoke tại phường Đông Tiến và phường Quảng Phú, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến mua bán người dưới 16 tuổi, giam giữ người trái pháp luật và xâm hại tình dục người chưa thành niên.

Điển hình, khoảng 11h ngày 6/10, kiểm tra đột xuất một cơ sở karaoke tại đường Dã Tượng, phường Quảng Phú, tổ công tác phát hiện các vi phạm liên quan đến cư trú, sử dụng lao động chưa thành niên và dấu hiệu xâm hại tình dục nhân viên là trẻ em.

Công an Thanh Hóa phát hiện 497 trường hợp vi phạm, khởi tố 15 vụ, 44 đối tượng trong 9 tháng. Ảnh: CATH.

Hồ sơ vụ việc sau đó được củng cố, chuyển Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, điều tra. Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trong 9 tháng năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành 2.192 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, phát hiện 497 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 3,395 tỷ đồng; phát hiện, khởi tố 15 vụ, 44 đối tượng. So với cả năm 2025, số trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện, xử lý tăng 247 trường hợp, số tiền xử phạt tăng hơn 1,414 tỷ đồng.

Thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và duy trì việc nắm tình hình thường xuyên đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.