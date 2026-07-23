Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn
GĐXH - Chiều 23/7, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho biết, sự việc nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn, gây tổn hại sức khỏe đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, theo Báo cáo của UBND xã Đại Thanh về vụ việc trên, Công an xã Đại Thanh được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Trường THCS Vĩnh Quỳnh rà soát, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh về nam sinh Đ.B.A (sinh năm 2014) bị nhét bút bi vào hậu môn, dẫn đến tổn hại nghiêm trọng thân thể, sức khỏe.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, học sinh được nhắc đến là em Đ.B.A (sinh năm 2014).
Theo báo cáo, trong học kỳ I năm học 2025 - 2026, em B.A học lớp 6A3 tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh. Sang học kỳ II, em nghỉ học không phép. Giáo viên chủ nhiệm nhiều lần liên hệ với gia đình và được thông tin em phải điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3/2026. Đến tháng 5/2026, gia đình làm thủ tục xin cho em nghỉ học theo quy định.
Đến khoảng 8h18 phút ngày 21/7, giáo viên chủ nhiệm nhận được thông báo từ mẹ học sinh về việc em được phát hiện có dị vật ở trực tràng và đang được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, cơ sở Ngọc Hồi. Ngay trong ngày, đại diện nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em B.A.
Đến ngày 22/7, Ban Giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh cùng đại diện lãnh đạo xã và Hội Chữ thập đỏ xã tiếp tục đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ gia đình và nắm tình hình sức khỏe của học sinh. Nhà trường đồng thời rà soát quá trình học tập của em nhưng chưa phát hiện dấu hiệu mâu thuẫn với các học sinh khác.
Cùng thời điểm, Công an xã đã cử tổ công tác đến bệnh viện thu thập thông tin ban đầu, làm việc với gia đình và các bên liên quan.
Theo biên bản làm việc với cơ quan chức năng, mẹ của học sinh là bà T.T.H cho biết, khoảng tháng 10/2025, trên đường đi học về qua một cánh đồng, em B.A bị hai nam thanh niên lạ đeo khẩu trang chặn lại và có hành vi xâm hại. Đây là thông tin ban đầu do gia đình cung cấp và đang được cơ quan điều tra xác minh.
Chiều 22/7, UBND xã Đại Thanh tổ chức cuộc họp, thống nhất giao Công an xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan Công an có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Bên cạnh công tác điều tra, UBND xã cũng giao Ban Giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh và Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với gia đình để động viên, hỗ trợ về tinh thần, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện giúp học sinh sớm ổn định và trở lại học tập.
Trước đó, đêm ngày 18/7, nam sinh Đ.B.A xuất hiện nhiều cơn đau bụng dữ dội và được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ngọc Hồi.
Tại đây, bác sĩ mới bàng hoàng phát hiện một vật cứng nằm sâu bên trong trực tràng của bệnh nhân, gây rách thủng 2 đoạn trực tràng, hoại tử trực tràng.
Ca phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp được tiến hành từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.
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