Phát hiện người vi phạm nồng độ cồn sử dụng giấy tờ công an giả

Đối tượng vi phạm tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/4/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Du (Khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô 38A-323.39 có dấu hiệu vi phạm, nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Qua đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện L.V.T vi phạm mức nồng độ cồn vượt quá 0,25 đến 0,4 miligam/lít khí thở. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, L.V.T cung cấp Giấy phép lái xe hạng C, các giấy tờ xe và một Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên mình, chức vụ sĩ quan nghiệp vụ, thuộc đơn vị PA09 - Công an TP Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, qua trao đổi, L.V.T mong muốn tổ công tác “bỏ qua” lỗi vi phạm. Nhận thấy giấy tờ có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác tiến hành xác minh và bước đầu xác định đây là giấy tờ giả. Trước các bằng chứng, L.V.T khai nhận đã mua giấy chứng minh Công an nhân dân nói trên từ một người tên Nhân với giá 1 triệu đồng vào đầu tháng 4/2025. Đồng thời, người này cũng tự nguyện giao nộp một chiếc còng số 8 có khắc chữ “BỘ CÔNG AN KC”.

Giấy tờ giả đối tượng L.V.T sử dụng. Ảnh: TTXVN phát

Tổ tuần tra đã lập biên bản, bàn giao L.V.T, cùng các tang vật gồm giấy tờ giả và còng số 8 cho Công an phường An Phú tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.