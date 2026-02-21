Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giới

Thị trấn Rathnapura hẻo lánh của Sri Lanka - nơi được mệnh danh là "thành phố đá quý" vừa gây chấn động cộng đồng sưu tầm đá quý toàn cầu sau khi giới thiệu một viên Sapphire sao tím khổng lồ nặng 3.563 carat và được đặt tên là “Star of Pure Land” (Ngôi sao của Miền Tịnh độ). Đây được coi là viên sapphire sao tím tự nhiên lớn nhất thế giới từng được ghi nhận.

Chuyên gia đá quý Ashan Amarasinghe cho biết đây là mẫu sapphire sao tím lớn nhất của loại này, với tính năng quang học độc nhất mà các chuyên gia đánh giá rất cao.

“Đây là viên sapphire sao tím lớn nhất thuộc loại này,” ông nói với giới truyền thông, đồng thời cho biết thêm rằng viên đá quý này “thể hiện rõ các tia sáng lấp lánh. Nó có 6 tia sáng lấp lánh. Đó là điều đặc biệt so với tất cả các viên đá khác”.

Viên đá ban đầu được phát hiện vào năm 2023 tại một khu mỏ gần thị trấn Rathnapura ở miền nam Sri Lanka – nơi nổi tiếng khai thác sapphire chất lượng cao. Sau khi mua cùng nhiều viên đá khác, nhóm sở hữu đã nhận ra giá trị đặc biệt của viên sapphire và 2 năm sau thì gửi đi kiểm định tại hai phòng thí nghiệm quốc tế, nơi xác nhận tính tự nhiên và chất lượng của nó.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ nhóm sở hữu có kế hoạch trưng bày rộng rãi hay bán viên đá này hay không, nhưng các nhà định giá độc lập ước tính giá trị của “Star of Pure Land” có thể lên tới 300 – 400 triệu USD (7.880 đến 10.507 tỷ đồng), đưa nó vào hàng những đá quý đắt giá nhất lịch sử.

Nguồn: Daily Mail