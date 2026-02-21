Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giới
Một viên sapphire sao tím đặc biệt quý hiếm nặng 3.563 carat vừa được công bố tại thủ đô Colombo (Sri Lanka), với giá trị ước tính từ 300 đến 400 triệu USD.
Thị trấn Rathnapura hẻo lánh của Sri Lanka - nơi được mệnh danh là "thành phố đá quý" vừa gây chấn động cộng đồng sưu tầm đá quý toàn cầu sau khi giới thiệu một viên Sapphire sao tím khổng lồ nặng 3.563 carat và được đặt tên là “Star of Pure Land” (Ngôi sao của Miền Tịnh độ). Đây được coi là viên sapphire sao tím tự nhiên lớn nhất thế giới từng được ghi nhận.
Chuyên gia đá quý Ashan Amarasinghe cho biết đây là mẫu sapphire sao tím lớn nhất của loại này, với tính năng quang học độc nhất mà các chuyên gia đánh giá rất cao.
“Đây là viên sapphire sao tím lớn nhất thuộc loại này,” ông nói với giới truyền thông, đồng thời cho biết thêm rằng viên đá quý này “thể hiện rõ các tia sáng lấp lánh. Nó có 6 tia sáng lấp lánh. Đó là điều đặc biệt so với tất cả các viên đá khác”.
Viên đá ban đầu được phát hiện vào năm 2023 tại một khu mỏ gần thị trấn Rathnapura ở miền nam Sri Lanka – nơi nổi tiếng khai thác sapphire chất lượng cao. Sau khi mua cùng nhiều viên đá khác, nhóm sở hữu đã nhận ra giá trị đặc biệt của viên sapphire và 2 năm sau thì gửi đi kiểm định tại hai phòng thí nghiệm quốc tế, nơi xác nhận tính tự nhiên và chất lượng của nó.
Hiện chưa rõ nhóm sở hữu có kế hoạch trưng bày rộng rãi hay bán viên đá này hay không, nhưng các nhà định giá độc lập ước tính giá trị của “Star of Pure Land” có thể lên tới 300 – 400 triệu USD (7.880 đến 10.507 tỷ đồng), đưa nó vào hàng những đá quý đắt giá nhất lịch sử.
Nguồn: Daily Mail
Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã đưa ra các dự báo về tình hình thế giới trong năm Bính Ngọ 2026.
Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễnTiêu điểm - 1 ngày trước
Những hình ảnh cuối cùng của tảng băng trôi A23a đang được cả thế giới dõi theo.
Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba VangaTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Những dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga luôn thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11/2026.
Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lộiTiêu điểm - 2 ngày trước
"Bí mật màu xanh" về một trong những nơi được tin tưởng là có sự sống ngoài hành tinh nhất vừa được tiết lộ.
Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh họcTiêu điểm - 2 ngày trước
Giữa sa mạc khô cằn, nơi sự mất nước là án tử, loài lạc đà hai bướu hoang dã tồn tại nhờ khả năng uống nước mặn mà khoa học chưa thể giải mã.
Dự báo 2026: Việt Nam cùng 2 nước dẫn đầu, sự trỗi dậy của Việt Nam "không có gì đáng ngạc nhiên"Tiêu điểm - 3 ngày trước
Tạp chí Monocle về chính trị, đối ngoại của Anh nhận định sự trỗi dậy liên tục của Hà Nội không có gì đáng ngạc nhiên.
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?Tiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.
Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?Tiêu điểm - 4 ngày trước
Hong Kong (Trung Quốc) bước vào năm Bính Ngọ với chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán quy mô lớn, được đánh giá là một trong những mùa lễ hội sôi động và hoành tráng hàng đầu thế giới.
Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lụcTiêu điểm - 4 ngày trước
Tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng từ nhiều ngày qua.
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?Tiêu điểm
GĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.