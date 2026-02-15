Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?
GĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.
Một đất nước vẫn đang ở năm 2018
Trong khi trên thế giới, các nước đã bước sang năm 2026. Theo lịch của Ethiopia, nước này đang ở năm 2018.
Trên các kênh truyền hình lớn của Ethiopia, bản tin cũng hiển thị năm 2018.
Ethiopia hiện vẫn sử dụng lịch Ethiopia truyền thống - một hệ thống thời gian khiến quốc gia này chậm hơn lịch Tây (dương lịch) từ 7-8 năm. Mỗi năm theo lịch của Ethiopia có 13 tháng. Trong đó, 12 tháng có 30 ngày, còn tháng thứ 13 - tháng cuối năm - có 5-6 ngày (tùy theo năm thường hay năm nhuận).
Cụ thể hôm nay ở Ethiopia khoảng ngày 15/5/2018 (tức ngày 15/2/2026, tính theo dương lịch). Ngay cả Tết của họ cũng không rơi vào ngày 1/1, mà diễn ra vào ngày 11/9 hằng năm (hoặc 12/9 trong năm nhuận), thời điểm đánh dấu sự kết thúc mùa mưa và mở ra mùa xuân mới.
Trên thực tế, đây là lịch kiểu cổ, ngày nay nhiều người Ethiopia sử dụng lịch phương Tây hoặc song song 2 loại lịch.
Sự thú vị này khiến du khách đến Ethiopia kinh ngạc khi nhận ra bản thân được "quay ngược thời gian". Một số người thậm chí còn lên mạng xã hội để chia sẻ câu chuyện lạ lùng này.
Vì sao Ethiopia vẫn đang "mắc kẹt" ở năm 2018?
Nguồn gốc của "độ trễ" thời gian này bắt đầu từ cách xác định năm sinh của Chúa Jesus. Vào khoảng năm 500 sau Công nguyên, Giáo hội Công giáo La Mã đã điều chỉnh lại mốc tính thời gian. Trong khi đó, Giáo hội Chính thống Ethiopia kiên quyết giữ nguyên cách tính cổ xưa. Khi lịch Gregory chính thức được áp dụng rộng rãi từ năm 1582, Ethiopia vẫn trung thành với hệ thống của mình và khoảng cách thời gian giữa "hai thế giới" bắt đầu hình thành từ đó.
Không chỉ khác ở số năm, lịch Ethiopia còn khiến du khách lần đầu đặt chân đến đất nước này có cảm giác như… quay ngược dòng thời gian.
Một năm ở Ethiopia có tới 13 tháng. Trong đó 12 tháng đầu mỗi tháng đúng 30 ngày, tháng cuối cùng chỉ có 5 ngày, hoặc 6 ngày nếu là năm nhuận. Tháng "thừa" này thường được xem như một khoảng thời gian được cộng thêm vào, ngắn ngủi nhưng rất được người dân yêu thích.
Chưa dừng lại ở đó, Ethiopia còn sở hữu một hệ thống giờ giấc đủ sức khiến người mới đến… hoang mang nhẹ. Một ngày ở đây không bắt đầu lúc nửa đêm, mà khởi động từ 6h sáng. Theo cách tính này, 7h sáng theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ được gọi là 1h sáng ở Ethiopia. Trưa và nửa đêm, vốn rất "thiêng liêng" trong nhiều nền văn hóa khác, đều trùng nhau ở mốc 6h.
Với người Ethiopia, tất cả những điều này lại hoàn toàn bình thường. Trong đời sống hằng ngày, họ sử dụng lịch Ethiopia. Khi làm việc với doanh nghiệp quốc tế, trường học hay đối tác nước ngoài, họ chuyển sang lịch Tây. Nhiều người Ethiopia có khả năng "đổi lịch" trong đầu gần như ngay lập tức, dù chính họ cũng thừa nhận đôi lúc vẫn nhầm lẫn.
Các nhà nghiên cứu cho biết việc song song dùng hai hệ thống thời gian có thể gây ra không ít rắc rối. Từ đặt lịch thi, đặt vé máy bay, cho đến những việc tưởng chừng rất đơn giản như làm giấy khai sinh, tất cả đều đòi hỏi sự quy đổi chính xác. Có trường hợp trẻ em "được" tổ chức sinh nhật hai, thậm chí ba lần, chỉ vì mỗi nơi tính thời gian theo một kiểu khác nhau.
Tuy vậy với nhiều người Ethiopia, lịch của họ không chỉ là cách đếm ngày tháng mà còn là biểu tượng của bản sắc. Quốc gia này tự hào chưa từng bị đô hộ, sở hữu chữ viết riêng, truyền thống riêng và một hệ thống thời gian không giống ai. Việc giữ lịch Ethiopia vì thế không đơn thuần là bảo thủ, mà là lựa chọn văn hóa có chủ đích.
Năm mới Ethiopia, hay còn gọi là Enkutatash (được hiểu là "món quà của châu báu"), đến vào lúc thiên nhiên xanh tươi nhất, hoa Adey Abeba nở rộ khắp nơi. Với người dân địa phương, đó mới thực sự là khởi đầu hợp lý cho một năm mới, chứ không phải mốc 1-1 rơi vào giữa mùa khô như lịch Tây.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối, câu hỏi về việc Ethiopia có nên "cập nhật" thời gian theo chuẩn quốc tế vẫn được đặt ra. Nhưng nhiều học giả cho rằng, không có lý do gì một quốc gia hơn trăm triệu dân phải từ bỏ hệ thống đã gắn bó hàng nghìn năm chỉ để thuận tiện hơn cho phần còn lại của thế giới.
Và thế là, khi bạn đang tất bật sống ở năm 2026, Ethiopia vẫn ung dung ở năm 2018 - không chậm, không nhanh, chỉ là đi theo nhịp thời gian mà họ tin là đúng. Có lẽ, trong một thế giới lúc nào cũng vội vã, việc "chậm hơn 8 năm" đôi khi lại là một đặc quyền.
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt NamTiêu điểm - 1 ngày trước
Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?Tiêu điểm - 1 ngày trước
Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phốTiêu điểm - 2 ngày trước
Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"Tiêu điểm - 2 ngày trước
Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bayTiêu điểm - 4 ngày trước
“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Con vật già nhất hành tinhTiêu điểm - 5 ngày trước
Chú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.
Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mớiTiêu điểm - 6 ngày trước
Một thí nghiệm tưởng như liều lĩnh và kỳ quặc của một nhà địa chất trẻ vào năm 1962 đã bất ngờ mở ra cánh cửa cho một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, làm thay đổi cách con người hiểu về chính cơ thể và thời gian.
Khách sạn trên Mặt Trăng đã nhận cọc có giá bao nhiêu, khi nào được sử dụng?Tiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Trong khoảng một thập kỷ tới, con người có thể sẽ chứng kiến sự ra đời của những khách sạn ngoài không gian đầu tiên, nơi du khách không chỉ ngắm sao trời mà còn trực tiếp sinh hoạt giữa môi trường vũ trụ.
Cú trượt dài của thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học ở tuổi ngoài 30Tiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học của Trung Quốc nhưng nay sau 17 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.
Con vật già nhất hành tinhTiêu điểm
Chú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.