Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026
GĐXH - Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã đưa ra các dự báo về tình hình thế giới trong năm Bính Ngọ 2026.
Nhà tiên tri Nostradamus là ai?
Michel de Nostredame, thường được gọi là Nostradamus, là nhà tiên tri, chiêm tinh học nổi tiếng người Pháp thế kỷ 16. Năm 1555, ông xuất bản cuốn Les Propheties (Những lời tiên tri) gồm 900 khổ thơ, tiên đoán về các biến cố lớn sẽ xảy đến từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, mà theo ông sẽ rơi vào năm 3797.
Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ, được trình bày bằng những lời lẽ mơ hồ, khó hiểu, nhưng được cho là đã dự đoán đúng nhiều sự kiện lớn trên thế giới, như sự xuất hiện của Napoleon Bonaparte, các cuộc chiến tranh, khủng bố, các đột phá trong công nghệ đương đại.
Nhà tiên tri Nostradamus thật sự nói gì về năm 2026?
Trong các bài viết gần đây, nhiều câu thơ của Nostradamus được trích dẫn rồi gán trực tiếp cho bối cảnh thế giới năm 2026. Chẳng hạn, hình ảnh Sao Hỏa là vị thần chiến tranh trong thần thoại La Mã thường được dùng để suy luận về nguy cơ xung đột. Trong Les Prophéties, Sao Hỏa xuất hiện nhiều lần như một biểu tượng của bạo lực và chiến tranh, nhưng không có đoạn nào nhắc đến phương Đông hay phương Tây theo nghĩa địa chính trị hiện đại. Việc gắn hình ảnh này với cạnh tranh giữa châu Âu, Mỹ và các quốc gia châu Á ngày nay phần lớn là cách diễn giải của hậu thế.
Tương tự, chi tiết được gọi là "đàn ong khổng lồ nổi lên" thường được lý giải như biểu tượng của sức mạnh tập thể hay liên minh các nhà lãnh đạo. Trên thực tế, trong nguyên bản Les Prophéties không tồn tại cụm từ mô tả một "đàn ong khổng lồ" đúng nghĩa. Biểu tượng ong từng gắn với quyền lực hoàng gia Pháp, nên các nhà bình giải hiện đại đã mượn hình ảnh này để liên hệ với chính trị đương thời.
Điểm chung dễ thấy trong các bài viết về năm 2026 là phần kết thường nhấn mạnh thông điệp tích cực: bóng tối qua đi, ánh sáng xuất hiện, thế giới bước vào giai đoạn tái sinh. Quả thực, trong nhiều khổ thơ, Nostradamus sử dụng hình ảnh ánh sáng, sự hồi sinh sau chiến tranh. Nhưng ông không nói điều đó sẽ xảy ra vào năm nào, càng không khẳng định đó là "cuối năm 2026".
Theo các nhà nghiên cứu văn học và lịch sử, lời tiên tri của Nostradamus được viết cố ý mơ hồ, giàu biểu tượng, cho phép mỗi thế hệ tự soi chiếu nỗi lo và kỳ vọng của thời đại mình vào những câu chữ cổ. Khi thế giới đối mặt với chiến tranh, khủng hoảng khí hậu hay cạnh tranh công nghệ, những khổ thơ ấy lại được "đánh thức" và gán cho các mốc thời gian cụ thể.
Có thể thấy, câu trả lời ngắn gọn là ông không nói gì riêng về năm 2026. Những dự báo đang lan truyền chủ yếu là sự kết hợp giữa các khổ thơ rời rạc trong Les Prophéties với cách diễn giải hiện đại, mang màu sắc thời sự.
Điều còn lại, như nhiều học giả từng nhận định, nằm ở chính người đọc, lời tiên tri của Nostradamus không phải là bản đồ chỉ đường cho tương lai, mà giống một tấm gương phản chiếu nỗi bất an và hy vọng của con người ở từng thời kỳ.
