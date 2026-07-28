Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành lương thực: Tạo ra giống lúa biến đổi gen khổng lồ cao 2m, sản lượng cao gấp 1,8 lần

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Trung Quốc vừa ghi nhận kết quả khả quan từ vụ thu hoạch thứ hai của giống lúa biến đổi gen năng suất cao tại tỉnh Quý Châu, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh các nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn địa chính trị.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, giống lúa thử nghiệm được thu hoạch tại các trang trại thí điểm ở huyện Tam Châu, tỉnh Quý Châu, khu vực nổi tiếng với địa hình karst phức tạp và điều kiện đất đai nghèo dinh dưỡng. Kết quả cho thấy năng suất đạt khoảng 12,6 tấn/ha, tăng 5% so với mức 12 tấn/ha ghi nhận trong vụ thu hoạch năm trước.

Mức năng suất này cao hơn đáng kể so với năng suất lúa trung bình của Trung Quốc. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, năng suất lúa bình quân cả nước năm 2022 đạt khoảng 7,1 tấn/ha, đồng nghĩa với việc giống lúa mới cho sản lượng cao gần gấp 1,8 lần.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đánh giá thành công của vụ thu hoạch có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu nâng cao sản lượng lương thực và tăng cường khả năng tự chủ nguồn cung thực phẩm của quốc gia.

Giống lúa nói trên được Viện Nông nghiệp cận nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát triển từ năm 2017. Điểm nổi bật của giống lúa này là chiều cao có thể đạt tới khoảng 2 mét, gần gấp đôi so với nhiều giống lúa thông thường. Các nhà nghiên cứu cho biết cây có khả năng chống chịu sâu bệnh và ngập lụt tốt hơn, giúp thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Ngoài lợi thế về năng suất, các nhà khoa học cũng cho rằng giống lúa khổng lồ có thể mang lại lợi ích sinh thái. Theo thông tin được đăng tải trên Kinh tế Nhật báo, giống lúa chịu mặn này có khả năng tạo môi trường sống tự nhiên cho một số loài thủy sinh nông nghiệp, góp phần cải thiện độ phì nhiêu của đất và giảm nhu cầu sử dụng phân bón hóa học.

Nhà nghiên cứu Xia Xinjie, người phụ trách dự án, cho biết mô hình canh tác này hướng tới việc kết hợp giữa tăng năng suất và phát triển nông nghiệp bền vững. Đến nay, giống lúa đã được triển khai tại 22 khu vực trên cả nước, bao gồm các tỉnh Hải Nam, Hắc Long Giang, Quảng Đông và thành phố Trùng Khánh.

Thành công của dự án diễn ra trong bối cảnh an ninh lương thực ngày càng trở thành ưu tiên chiến lược của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, nước này liên tục thúc đẩy các chương trình nghiên cứu giống cây trồng năng suất cao nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và nâng cao khả năng ứng phó với các rủi ro toàn cầu.

Trước đó, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng nông nghiệp là "vấn đề an ninh quốc gia cực kỳ quan trọng", phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn của Bắc Kinh đối với sự ổn định của hệ thống lương thực.

Song song với việc nâng cao sản lượng trong nước, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu mở rộng vai trò trên thị trường gạo quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung Quốc đã tuyên bố kế hoạch tăng xuất khẩu gạo thêm 24% trong vòng một thập kỷ tới. Nếu đạt được mục tiêu này, Trung Quốc có thể gia tăng sức ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu và tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với các quốc gia xuất khẩu gạo lớn như Việt Nam và Thái Lan.

Trong khi đó, thị trường gạo thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh. Giá gạo toàn cầu đã tăng đáng kể trong thời gian qua do nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm các biện pháp hạn chế xuất khẩu từ những nhà cung cấp lớn như Ấn Độ, tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và những bất ổn liên quan đến xung đột quốc tế.

Các giống lúa năng suất cao như dự án đang được triển khai tại Quý Châu được Trung Quốc kỳ vọng sẽ góp phần củng cố nguồn cung trong nước, đồng thời hỗ trợ tham vọng nâng cao vị thế của nước này trên thị trường lương thực thế giới.

Như Quỳnh