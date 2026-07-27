Vừa mua nhà mới, người đàn ông đào móng rồi chết lặng trước thứ nằm dưới nền đất: Giá trị hơn 20 tỷ đồng

Người đàn ông phát hiện bí mật dưới khu vườn sau nhà

Người đàn ông vừa chuyển đến căn nhà mới chưa lâu và dự định biến khoảng sân phía sau thành nơi thư giãn cho gia đình. Thế nhưng, trong lúc đào đất chuẩn bị thi công, ông bất ngờ phát hiện những dấu hiệu lạ nằm sâu dưới lòng đất.

Theo tờ Connexion France ngày 5/11/2025, vụ việc xảy ra tại thị trấn Neuville-sur-Saône, gần thành phố Lyon (Pháp). Người đàn ông 68 tuổi mới mua lại căn nhà được khoảng một năm và quyết định cải tạo khu vườn phía sau để xây bể bơi.

Theo The Local France, trong lúc đào đất chuẩn bị thi công, người đàn ông bất ngờ phát hiện một số vật thể được bọc cẩn thận dưới lòng đất. Tiếp tục kiểm tra, ông phát hiện 5 thỏi vàng cùng nhiều đồng tiền vàng được cất giấu trong các túi nhựa kín.

Trong lúc đào đất chuẩn bị thi công, người đàn ông bất ngờ phát hiện 5 thỏi vàng cùng nhiều đồng tiền vàng được bọc cẩn thận dưới lòng đất. (Ảnh: Connexion France)

Ngay sau đó, ông đã báo cho cơ quan chức năng. Các chuyên gia xác nhận đây là vàng thật và tiến hành định giá số tài sản.

Theo The Times, tổng giá trị số vàng được ước tính khoảng 700.000 euro, tương đương hơn 20 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện nay.

Khám phá bất ngờ này nhanh chóng gây xôn xao dư luận bởi không ai nghĩ rằng một khối tài sản lớn như vậy lại được chôn giấu ngay dưới khu vườn của một ngôi nhà bình thường.

Bí ẩn về chủ nhân thực sự của khối tài sản

Chủ sở hữu trước đây của căn nhà đã qua đời và những người thừa kế của ông hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của số vàng này. Điều đó khiến nguồn gốc của khối tài sản trở thành một bí ẩn.

Việc xử lý số vàng sẽ phải tuân thủ quy định pháp luật của Pháp. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh quyền sở hữu hợp pháp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về số tài sản được phát hiện.

Chủ sở hữu trước đây của căn nhà đã qua đời và những người thừa kế của ông hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của số vàng này. (Ảnh: Connexion France)

Nhiều chuyên gia nhận định số vàng có thể đã được chôn giấu từ nhiều năm trước rồi bị lãng quên theo thời gian.

Câu chuyện nhanh chóng được nhiều hãng truyền thông quốc tế quan tâm bởi diễn biến giống như trong một bộ phim phiêu lưu. Chỉ từ dự định xây bể bơi cho ngôi nhà mới mua, người đàn ông đã vô tình phát hiện khối tài sản trị giá hơn 20 tỷ đồng nằm sâu dưới nền đất, bí mật đã tồn tại suốt nhiều năm mà không ai hay biết.

Nguyệt Phạm (Theo Connexion France, The Local France, The Times)