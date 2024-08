Phi công ngất xỉu giữa không trung, máy bay chở 193 hành khách bật ‘cảnh báo đỏ’, hạ cánh khẩn cấp

Chuyến bay mang số hiệu EZY2459 khởi hành từ thành phố Luton của Anh đến Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 27/7 vừa qua. Trên máy bay chở tổng cộng 193 hành khách.

Theo truyền thông địa phương, đội cứu thương đã đến sẵn, chờ máy bay hạ cánh. Cơ phó ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện Santa Maria của Lisbon.

Báo động đỏ là lệnh dừng hoạt động bắt buộc và là biện pháp an toàn trên máy bay. Báo động thường được phát đi để bảo vệ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay.

Phản hồi về vụ việc phi công ngất xỉu, EasyJet cho biết máy bay hạ cánh an toàn theo đúng quy trình và hành khách đã xuống máy bay bình thường. Sự an toàn của chuyến bay vẫn được đảm bảo trong suốt hành trình. Hãng nhấn mạnh an toàn và quyền lợi của khách hàng cũng như phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của EasyJet.

Mặc dù hiếm, nhưng vẫn có những vụ việc phi hành đoàn gặp phải vấn đề về sức khoẻ khi làm việc trên máy bay. Vào tháng 12/2023, một máy bay của Ryanair đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Faro sau khi phi công cảm thấy không khoẻ.

Vào mùa hè năm 2023, một phi công của LATAM Airlines đã qua đời giữa chuyến bay từ Miami đến Santiago, dẫn đến việc phải chuyển hướng khẩn cấp đến Panama City.

Vào tháng 4 năm ngoái, một chuyến bay của hãng EasyJet đang trên đường từ London đến Morocco đã phải chuyển hướng đến Faro. Truyền thông địa phương khi đó cho biết chuyến bay chuyển hướng là do phi công bị "bệnh", dẫn đến việc phải kích hoạt báo động đỏ tương tự như tình huống vừa xảy ra trên chiếc Airbus A320.

Trong những năm gần đây, việc để một phi công điều khiển máy bay đã được thảo luận trên nhiều phương tiện truyền thông. Airbus và Boeing cũng nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên, các hiệp hội phi công coi đó là mối đe dọa an toàn, đặc biệt là trong bối cảnh phi công mất khả năng điều khiển.

