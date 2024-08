Phòng khách bốc cháy dữ dội dù chủ nhà đã kiểm tra thiết bị điện cẩn thận: Camera hé lộ nguyên nhân sốc

Sự việc xảy ra tại Tulsa, Oklahoma (Mỹ), khi ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở phòng khách của một căn nhà và nhanh chóng lan rộng. Đám cháy lan rộng khiến căn nhà bị hư hại nặng nề. Lực lượng chức năng đã có mặt nhanh chóng để khống chế ngọn lửa và tìm hiểu nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Khi thú cưng là "thủ phạm" phóng hỏa

Theo đoạn video mà sở cảnh sát thành phố Tulsa công bố, "thủ phạm" gây ra vụ hỏa hoạn chính là thú cưng của chính gia đình này.

Một trong hai chú chó đã mang cục pin sạc dự phòng của chủ ra phòng khách và bắt đầu đùa nghịch. Trong quá trình cắn gặm, cục sạc dự phòng dần xuất hiện những tia lửa nhỏ rồi bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bén xuống tấm đệm ngay bên dưới và bắt đầu bùng lên dữ dội. Rất may lực lượng cứu hỏa can thiệp kịp thời nên không có thương vong về người. Tuy nhiên căn nhà đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi vụ hỏa hoạn diễn ra.

Chú chó đã khiến cục sạc dự phòng bị hư hỏng vật lý dẫn đến cháy nổ.

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là vì chú chó đã vô tình cắn hỏng cục sạc dự phòng và khiến pin lithium-ion bốc cháy.



Trang IFLScience cho biết, pin lithium-ion là lựa chọn phổ biến dùng trong các thiết bị như pin sạc dự phòng do có thể lưu trữ nhiều năng lượng dù rất nhẹ. Tuy nhiên thiết bị trữ năng lượng này có thể gây nguy hiểm.

"Khi năng lượng này được giải phóng không kiểm soát, nó có thể tạo ra nhiệt, gây cháy và giải phóng khí độc hại, thậm chí gây nổ. Những tai nạn này xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như tiếp xúc với nhiệt độ cực cao, hư hỏng vật lý, sạc pin quá mức hay dùng thiết bị sạc không tương thích", ông Andy Little của Sở Cứu hỏa Tulsa nhận định.

Căn nhà chịu thiệt hại nặng nề sau vụ hỏa hoạn, may mắn không có thương vong nào về người

Sự việc xảy ra vào tháng 5, nhưng mới đây, Sở cứu hỏa Tulsa đã chia sẻ đoạn video để cảnh báo về những mối nguy hiểm liên quan đến pin lithium-ion. Đặc biệt, sự cố này cũng là lời cảnh tỉnh cho những gia đình có nuôi thú cưng.



"Việc tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng pin lithium-ion là rất quan trọng. Chúng ta chỉ nên sử dụng các bộ sạc đã được phê duyệt và cất giữ chúng xa tầm tay trẻ em cũng như thú cưng," ông Andy Little cho biết thêm.

Ông Little cũng cảnh báo rằng các sự cố như vậy có thể xảy ra do nhiều lý do như pin bị hư hỏng, quá nhiệt hay sử dụng thiết bị sạc không tương thích. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ pin lithium-ion đúng cách và không nên vứt chúng vào thùng rác thông thường.

Điều đáng lưu ý là sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau khi một chú chó khác đã vô tình bật bếp gas khi chủ nhân đang ngủ, gây ra hỏa hoạn tại Colorado Springs. Những sự cố như vậy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đặt ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với sự an toàn của con người và động vật.

Cách xử lý pin cũ an toàn

Thay vì xem pin cũ như rác thông thường mà loại bỏ mỗi ngày, bạn có thể tích trữ chúng trong các chai hoặc lọ. Khi đã đủ nhiều, hãy mang chúng đến các điểm tiếp nhận rác thải điện tử, nơi chúng được xử lý miễn phí mỗi năm. Bạn có thể tìm hiểu về các địa điểm tiếp nhận pin để đảm bảo chúng được xử lý đúng cách, không ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đối với các bình ắc quy cũ, hãy lưu trữ chúng ở nơi khô ráo và sạch sẽ, xa khỏi tay trẻ em, để tránh nguy cơ tiềm ẩn. Khi đã sẵn sàng, thông báo cho nhân viên thu gom rác để họ có thể xử lý chúng theo quy định an toàn.