'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao?
GĐXH – Lệ Quyên không chỉ là ca sĩ tài năng, cô còn là một "phú bà" giàu có đến mức diva Mỹ Linh cũng phải trầm trồ. Ở đời thực, Lệ Quyên còn nổi tiếng với mối tình lệch tuổi cùng diễn viên Lâm Bảo Châu.
Lệ Quyên nổi tiếng và giàu có ra sao?
Lệ Quyên được biết đến là gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt. Đặc biệt với dòng nhạc bolero, Lệ Quyên đã thực sự thành công khi tạo ra chất riêng không lẫn với nghệ sĩ nào khác. Chính vì vậy, hiện tại cô là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất trong dòng nhạc này.
Trong đời tư, sau khi chia tay "ông bầu" Đức Huy, Lệ Quyên vẫn giữ được phong độ giàu sang và sự nghiệp ổn định. Năm 2021, cô tậu biệt thự mới ở khu vực được mệnh danh là "đất nhà giàu". Cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh cơ ngơi mới trên trang cá nhân. Biệt thự có gam màu trắng chủ đạo, mang phong cách Hy Lạp cổ điển. Từng chiếc ghế, bộ đèn, rèm cửa đều được Lệ Quyên lựa chọn kỹ lưỡng. Sân vườn trồng nhiều cây xanh và có hồ bơi.
Xét về độ giàu có trong lĩnh vực bất động sản, ca sĩ Lệ Quyên từng chia sẻ trong chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" khi mời diva Mỹ Linh đến nhà chơi. Nữ diva nhạc Việt liền hỏi trong chương trình: "Nhà em ở Sài Gòn hay Hà Nội?". Lệ Quyên đáp: "Ở đâu cũng có một cái nho nhỏ". Nghe đến đây, Mỹ Linh và khán giả đều choáng trước khối tài sản "khủng" của cô.
Theo một số nguồn tin trên mạng xã hội, Lệ Quyên được cho là sở hữu thêm một căn biệt thự tại Mỹ rộng khoảng 400m², dự tính sẽ là nơi sinh sống của con trai cô khi du học tại đây.
Một số góc nhà trong căn biệt thự của Lệ Quyên.
Không chỉ có bất động sản giá trị, Lệ Quyên còn là một trong số ít sao nữ sở hữu nhiều xế hộp hạng sang. Năm 2014, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi sắm xe Mercedes-Benz GL500 trị giá 5,3 tỷ đồng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ sở hữu ba chiếc Mercedes với tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, Lệ Quyên còn đầu tư cho cuộc sống cá nhân bằng loạt trang phục, trang sức và túi xách hàng hiệu – mỗi chiếc đều có giá trị rất cao. Chỉ cần nhìn qua bộ sưu tập của cô cũng đủ thấy mức độ chịu chi của nữ ca sĩ.
Lệ Quyên luôn động viên bạn trai
Sau khi ly hôn "ông bầu" Đức Huy, Lệ Quyên có một cuộc sống mới mẻ và hạnh phúc. Được biết, cô và bạn trai Lâm Bảo Châu công khai hẹn hò từ đầu năm 2021. Cặp đôi gây chú ý với khán giả khi cùng tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", nơi họ có nhiều khoảnh khắc tình cảm trên sóng truyền hình. Người mẫu 32 tuổi thể hiện sự quan tâm với Lệ Quyên bằng những cử chỉ nhỏ như đưa nước cho bạn gái, dắt tay cô ra sân khấu, vào hậu trường khiến các nghệ sĩ khác trêu đùa vui vẻ.
Trước chương trình, Lệ Quyên từng thừa nhận Lâm Bảo Châu chịu nhiều thiệt thòi khi yêu cô, bởi công chúng thường chỉ nhìn thấy hào quang của cô mà không nhận ra sự hy sinh thầm lặng từ người bên cạnh.
"Khi quen tôi, bạn ấy đã hy sinh công việc của mình để lo mọi thứ cho tôi. Vì tôi cũng không muốn người ngoài giúp đỡ. Vì vậy, Lâm Bảo Châu chịu nhiều sức ép từ dư luận chỉ vì lỡ chọn yêu tôi. Rõ ràng ở đây, Lâm Bảo Châu đã thiệt thòi rất nhiều," Lệ Quyên chia sẻ.
Hiện nay, Lâm Bảo Châu tập trung hơn cho công việc, và chính Lệ Quyên là người động viên anh kiên trì theo đuổi nghiệp diễn. Trong phim điện ảnh "Chị ngã em nâng", anh đảm nhận vai Lê Bi – một nhân vật tiêu cực, khác hẳn hình ảnh ngoài đời. Anh kể lại rằng trong một cảnh đánh nhau với Thuận Nguyễn, anh bị cây gậy lớn đập vào lưng năm lần, khiến lưng bầm tím sau nhiều lần quay lại cảnh đó. Khi được hỏi liệu có lo khán giả sẽ ghét mình, anh hài hước đáp: "Bị ghét là vui. Tôi còn muốn làm ngược lại để đảo chiều tình cảm khán giả".
Hiện tại, sau bốn năm quen biết, cuộc sống và sự nghiệp của cặp đôi ngày càng thăng hoa và hạnh phúc. Họ luôn ủng hộ và hỗ trợ nhau trong công việc, nên tình cảm ngày càng bền chặt.
Ảnh: FBNV
