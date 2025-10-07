Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao?

Thứ ba, 10:30 07/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Lệ Quyên không chỉ là ca sĩ tài năng, cô còn là một "phú bà" giàu có đến mức diva Mỹ Linh cũng phải trầm trồ. Ở đời thực, Lệ Quyên còn nổi tiếng với mối tình lệch tuổi cùng diễn viên Lâm Bảo Châu.

4 năm sau khi yêu "phú bà" Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?

GĐXH - Lâm Bảo Châu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng với phim "Chị ngã em nâng", anh đã được khán giả chú ý. Sau 4 năm hẹn hò cùng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu có rất nhiều sự thay đổi.

Lệ Quyên nổi tiếng và giàu có ra sao?

Lệ Quyên được biết đến là gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt. Đặc biệt với dòng nhạc bolero, Lệ Quyên đã thực sự thành công khi tạo ra chất riêng không lẫn với nghệ sĩ nào khác. Chính vì vậy, hiện tại cô là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất trong dòng nhạc này.

'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao? - Ảnh 2.

Lệ Quyên được nhận xét là giọng ca đẹp trong làng nhạc Việt.

Trong đời tư, sau khi chia tay "ông bầu" Đức Huy, Lệ Quyên vẫn giữ được phong độ giàu sang và sự nghiệp ổn định. Năm 2021, cô tậu biệt thự mới ở khu vực được mệnh danh là "đất nhà giàu". Cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh cơ ngơi mới trên trang cá nhân. Biệt thự có gam màu trắng chủ đạo, mang phong cách Hy Lạp cổ điển. Từng chiếc ghế, bộ đèn, rèm cửa đều được Lệ Quyên lựa chọn kỹ lưỡng. Sân vườn trồng nhiều cây xanh và có hồ bơi.

'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao? - Ảnh 3.

Căn biệt thự được Quang Lê đến thăm và khen hết lời của ca sĩ Lệ Quyên.

Xét về độ giàu có trong lĩnh vực bất động sản, ca sĩ Lệ Quyên từng chia sẻ trong chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" khi mời diva Mỹ Linh đến nhà chơi. Nữ diva nhạc Việt liền hỏi trong chương trình: "Nhà em ở Sài Gòn hay Hà Nội?". Lệ Quyên đáp: "Ở đâu cũng có một cái nho nhỏ". Nghe đến đây, Mỹ Linh và khán giả đều choáng trước khối tài sản "khủng" của cô.

Theo một số nguồn tin trên mạng xã hội, Lệ Quyên được cho là sở hữu thêm một căn biệt thự tại Mỹ rộng khoảng 400m², dự tính sẽ là nơi sinh sống của con trai cô khi du học tại đây.

Một số góc nhà trong căn biệt thự của Lệ Quyên.

Không chỉ có bất động sản giá trị, Lệ Quyên còn là một trong số ít sao nữ sở hữu nhiều xế hộp hạng sang. Năm 2014, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi sắm xe Mercedes-Benz GL500 trị giá 5,3 tỷ đồng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ sở hữu ba chiếc Mercedes với tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, Lệ Quyên còn đầu tư cho cuộc sống cá nhân bằng loạt trang phục, trang sức và túi xách hàng hiệu – mỗi chiếc đều có giá trị rất cao. Chỉ cần nhìn qua bộ sưu tập của cô cũng đủ thấy mức độ chịu chi của nữ ca sĩ.

'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao? - Ảnh 5.

Lệ Quyên được gọi là "phú bà" Vbiz vì sự giàu có.

Lệ Quyên luôn động viên bạn trai 

Sau khi ly hôn "ông bầu" Đức Huy, Lệ Quyên có một cuộc sống mới mẻ và hạnh phúc. Được biết, cô và bạn trai Lâm Bảo Châu công khai hẹn hò từ đầu năm 2021. Cặp đôi gây chú ý với khán giả khi cùng tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", nơi họ có nhiều khoảnh khắc tình cảm trên sóng truyền hình. Người mẫu 32 tuổi thể hiện sự quan tâm với Lệ Quyên bằng những cử chỉ nhỏ như đưa nước cho bạn gái, dắt tay cô ra sân khấu, vào hậu trường khiến các nghệ sĩ khác trêu đùa vui vẻ.

'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao? - Ảnh 6.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu hạnh phúc sau 4 năm hẹn hò.

Trước chương trình, Lệ Quyên từng thừa nhận Lâm Bảo Châu chịu nhiều thiệt thòi khi yêu cô, bởi công chúng thường chỉ nhìn thấy hào quang của cô mà không nhận ra sự hy sinh thầm lặng từ người bên cạnh.

"Khi quen tôi, bạn ấy đã hy sinh công việc của mình để lo mọi thứ cho tôi. Vì tôi cũng không muốn người ngoài giúp đỡ. Vì vậy, Lâm Bảo Châu chịu nhiều sức ép từ dư luận chỉ vì lỡ chọn yêu tôi. Rõ ràng ở đây, Lâm Bảo Châu đã thiệt thòi rất nhiều," Lệ Quyên chia sẻ.

Hiện nay, Lâm Bảo Châu tập trung hơn cho công việc, và chính Lệ Quyên là người động viên anh kiên trì theo đuổi nghiệp diễn. Trong phim điện ảnh "Chị ngã em nâng", anh đảm nhận vai Lê Bi – một nhân vật tiêu cực, khác hẳn hình ảnh ngoài đời. Anh kể lại rằng trong một cảnh đánh nhau với Thuận Nguyễn, anh bị cây gậy lớn đập vào lưng năm lần, khiến lưng bầm tím sau nhiều lần quay lại cảnh đó. Khi được hỏi liệu có lo khán giả sẽ ghét mình, anh hài hước đáp: "Bị ghét là vui. Tôi còn muốn làm ngược lại để đảo chiều tình cảm khán giả".

'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao? - Ảnh 7.

Hạnh phúc của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu.

Hiện tại, sau bốn năm quen biết, cuộc sống và sự nghiệp của cặp đôi ngày càng thăng hoa và hạnh phúc. Họ luôn ủng hộ và hỗ trợ nhau trong công việc, nên tình cảm ngày càng bền chặt.

Ảnh: FBNV

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: "Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này"Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'

GĐXH - Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân tại một bảo tàng ở Washington D.C (Mỹ) kèm theo những dòng chia sẻ đầy ẩn ý...

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão

Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão

Giải trí - 38 phút trước

GĐXH – NSND Xuân Bắc mới đây chia sẻ hình ảnh anh cùng con trai gia cố lại cây cối tránh bão. Anh còn tiết lộ con trai hiện đã học năm nhất đại học.

'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

'Tiểu tam' Lan Phương xen vào hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh)?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 26 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật mới xuất hiện xen vào hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng.

Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậu

Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậu

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Trước khi nổi tiếng và giàu có như hiện tại, nam danh hài sinh năm 1992 từng trải qua khoảng thời gian khó khăn.

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

Ngọt ngào như hôn nhân của đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Khải Anh trong ngày sinh nhật vợ MC Đan Lê đã viết những dòng dí dỏm cho vợ. Anh chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên vợ kèm dòng viết gây ấn tượng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".

Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi

Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi, bà Phạm Kim Dung mới đây cho biết, nàng hậu rất ân hận và mong được tha thứ.

'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lý

'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lý

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi đóng vai Hai Thương – bạn gái Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng". Ở đời thực, Lê Khánh có hôn nhân viên mãn bên người chồng kém tuổi.

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soát

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trường dọn đến nhà Kim Ngân ở và bất ngờ khi bị người yêu muốn "đánh dấu chủ quyền" bằng việc mua áo đôi.

Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'

Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Với giọng ca đẹp, giàu kỹ thuật và cảm xúc, Quốc Thiên thể hiện ca khúc "Hy vọng" trong phim "Tử chiến trên không" đã khiến khán giả vô cùng xúc động.

Xem nhiều

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngần ngại khẳng định sẽ "khắt khe" với những thí sinh chọn ca khúc do anh sáng tác để biểu diễn tại "Tỏa sáng ước mơ".

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Câu chuyện văn hóa
Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa
Rò rỉ đoạn clip Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn sốc, fan tiếp tục thất vọng

Rò rỉ đoạn clip Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn sốc, fan tiếp tục thất vọng

Giải trí
Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top