Phụ nữ có EQ cao sẽ không bao giờ thú nhận 4 “bí mật” này với mẹ chồng
Đôi khi việc giữ kín những điều này cũng chính là cách bảo vệ hôn nhân của bạn.
Trong nhiều gia đình, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu không hẳn là căng thẳng, nhưng cũng hiếm khi thật sự thoải mái. Có những lúc ngồi chung mâm cơm, câu chuyện vẫn diễn ra bình thường, tiếng cười vẫn có, nhưng trong lòng mỗi người đều tự giữ cho mình một khoảng riêng.
Phụ nữ có EQ cao thường không cố gắng biến mẹ chồng thành “người thân nhất” hay một người để trút hết tâm sự. Họ hiểu rằng, thân thiết không đồng nghĩa với việc nói hết mọi điều trong lòng, và thẳng thắn không có nghĩa là không cần ranh giới.
Ngược lại, chính việc biết giữ lại một vài điều không nói ra lại giúp mối quan hệ mẹ chồng - con dâu bền hơn, ít va chạm hơn. Không phải vì sợ hãi hay tính toán, mà vì họ hiểu rõ: có những chuyện nói ra không giúp mọi thứ tốt hơn, thậm chí còn khiến tình cảm trở nên nặng nề.
Dưới đây là 4 điều mà phụ nữ có EQ cao thường chọn giữ cho riêng mình, thay vì chia sẻ với mẹ chồng.
1. Những mâu thuẫn vợ chồng mang tính cảm xúc
Trong hôn nhân, việc vợ chồng giận hờn, bất đồng quan điểm là điều khó tránh. Nhưng phụ nữ tinh tế thường rất rõ ràng: mâu thuẫn của hai vợ chồng nên được giải quyết giữa hai người.
Khi đem chuyện không vui trong hôn nhân kể với mẹ chồng, rất dễ rơi vào thế khó xử. Một mặt, mẹ chồng có thể thương con dâu; mặt khác, con trai vẫn là người ruột thịt. Những lời than thở lúc đang tổn thương có thể vô tình khiến mẹ chồng hình thành cái nhìn không tốt về con dâu, hoặc tệ hơn là can thiệp sâu vào đời sống riêng của vợ chồng.
Phụ nữ có EQ cao hiểu rằng, cảm xúc nhất thời không nên trở thành thông tin lâu dài trong gia đình. Họ chọn cách bình tĩnh lại, nói chuyện thẳng thắn với chồng hoặc chia sẻ với người ngoài cuộc để tránh tạo thêm áp lực cho mối quan hệ vốn đã nhạy cảm.
2. Những tổn thương cá nhân và điểm yếu sâu bên trong
Ai cũng có những nỗi buồn, sự tự ti hoặc tổn thương trong quá khứ. Nhưng không phải ai cũng cần biết hết những điều đó.
Với mẹ chồng, phụ nữ EQ cao càng thận trọng. Bởi khi bộc lộ quá nhiều điểm yếu, rất dễ bị nhìn nhận theo một góc độ khác: nhạy cảm, yếu đuối, hay suy nghĩ tiêu cực. Điều này đôi khi khiến mẹ chồng, dù không cố ý, can thiệp nhiều hơn vào đời sống tinh thần của con dâu.
Giữ lại một phần riêng tư không phải là xa cách, mà là cách người phụ nữ bảo vệ sự cân bằng cảm xúc của mình, để không biến mối quan hệ gia đình thành nơi phải luôn gồng mình giải thích.
3. Những so sánh với gia đình khác hoặc “con dâu nhà người ta”
Phụ nữ có EQ cao hiếm khi đem những câu chuyện so sánh vào mối quan hệ mẹ chồng – con dâu. Bởi họ hiểu rằng, so sánh thường chỉ khiến người nghe cảm thấy bị phán xét.
Việc nhắc đến “nhà người ta”, “mẹ chồng người khác” không giúp cải thiện hiện tại, mà dễ khiến khoảng cách vô hình xuất hiện. Mẹ chồng có thể cảm thấy mình không được tôn trọng, còn con dâu lại mang tiếng khó tính, không hài lòng.
Thay vì so sánh, phụ nữ tinh tế thường nói về mong muốn của bản thân một cách nhẹ nhàng, tập trung vào giải pháp hơn là đưa người khác làm thước đo.
4. Những kế hoạch cá nhân chưa chắc chắn
Từ công việc, tài chính cho đến những dự định trong tương lai, phụ nữ có EQ cao thường không vội chia sẻ khi mọi thứ còn đang trong giai đoạn ý tưởng.
Việc nói ra quá sớm dễ kéo theo những lời khuyên, góp ý, thậm chí là kỳ vọng ngoài ý muốn. Khi kết quả chưa rõ ràng, bản thân người phụ nữ cũng phải gánh thêm áp lực phải làm đúng, làm đủ như những gì đã nói.
Giữ kín kế hoạch không phải là thiếu minh bạch, mà là để bản thân có không gian thử, sai, tự quyết và trưởng thành theo cách riêng.
EQ cao không nằm ở việc nói năng khéo léo đến đâu, mà ở chỗ biết giữ điều gì cho riêng mình để mối quan hệ không trở nên nặng nề.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo
Xét nghiệm ADN ngày lễ: Từ niềm vui đoàn tụ đến bí mật gia đình bị phơi bàyGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Một món quà tưởng chừng thú vị trong dịp lễ lại trở thành bước ngoặt khó quên của cả gia đình khi con trai quyết định tặng bộ xét nghiệm ADN cho người thân.
Tưởng vô nghĩa nhưng đây là 3 việc người khôn ngoan nào cũng làm mỗi ngàyGia đình - 13 giờ trước
Đó là gì?
Đau đầu tính tiền tiêu TếtGia đình - 18 giờ trước
Tết đang cận kề, những ngày này thưởng Tết chưa được nhận, nhưng vợ chồng tôi đã phải đau đầu tính kế hoạch chi tiêu dịp Tết, tiền biếu bên nội, bên ngoại, họ hàng ở quê.
Nuôi cháu 5 năm mới biết không cùng huyết thống, mẹ chồng xin con dâu một điều nhưng bị từ chốiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nàng dâu từ chối lời đề nghị của mẹ chồng, chọn cách đưa con rời đi khiến bà vô cùng đau lòng.
Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cụ bà chi 17 triệu/tháng để nghỉ hưu trong khách sạnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Để an hưởng tuổi già, cụ bà quyết định nghỉ hưu lâu dài trong khách sạn khiến con cái bất ngờ.
Thành công không phải do may mắn: 4 cung hoàng đạo đi lên bằng năng lựcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng quay của 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao đi lên bằng chính năng lực, sự bền bỉ và ý chí cá nhân.
Chồng nhảy việc như "cơm bữa", mình tôi gồng gánh kinh tế gia đìnhChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Chồng tôi đi làm ở đâu cũng nhanh chán, chỉ cần gặp chút khó khăn là anh lại nghỉ việc. Bởi vậy nên dù đã 45 tuổi, công việc vẫn bấp bênh, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên vai tôi.
Khi con cái thiếu tôn trọng, bất kính: Ghi nhớ 3 cách này để xoay chuyển tình thếNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta phải đối mặt với sự vô lễ hoặc thái độ coi thường từ chính con cái mình. Phản ứng tự nhiên là giận dữ, quát tháo để khẳng định cái uy của bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng, người dùng tiếng hét để át tiếng nói thường là người đang ở thế yếu về tâm lý.
Gia đình hưng thịnh hay không nhìn vào con cái là biết: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp có phúc lộc dồi dàoNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Muốn biết tài vận của một gia đình trong tương lai ra sao, không cần nhìn đâu xa, chỉ cần quan sát con cái của họ qua 3 phương diện then chốt này là sẽ rõ.
3 điều luôn phải nhớ nếu muốn hóa giải xung đột với bố mẹ chồng một cách êm đẹpChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Xung đột giữa con dâu với bố mẹ chồng không phải là hiếm, nhưng hoàn toàn có thể hóa giải nếu bạn ghi nhớ 3 điều quan trọng trong cách ứng xử hằng ngày.
Thuê 4 người giúp việc trong nửa năm, vợ chồng tôi nhận ra lương hưu cao không mua được bình yênGia đình
GĐXH - Có lương hưu cao, không sống cùng con cái, ở tuổi ngoài 80, vợ chồng tôi đã tìm được nơi dưỡng già khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất.