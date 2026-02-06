Mới nhất
Nuôi cháu 5 năm mới biết không cùng huyết thống, mẹ chồng xin con dâu một điều nhưng bị từ chối

Thứ sáu, 19:28 06/02/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Nàng dâu từ chối lời đề nghị của mẹ chồng, chọn cách đưa con rời đi khiến bà vô cùng đau lòng.

Mẹ chồng một tay nuôi cháu suốt 5 năm khi con trai, con dâu đi làm xa

Sốc khi phát hiện đứa cháu gái mình một tay nuôi nấng suốt 5 năm không hề có quan hệ huyết thống, người mẹ chồng vẫn muốn tiếp tục chăm sóc cháu. Câu chuyện xảy ra tại quận Lạc Giang, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đang gây xôn xao dư luận bởi những tình tiết éo le và đầy day dứt.

Theo trình bày của bà Trần, con trai bà là A Minh quen Tiểu Mai từ khi còn rất trẻ.

Năm 2018, Tiểu Mai mang thai nhưng không đồng ý kết hôn dù gia đình nhà trai nhiều lần khuyên nhủ.

Sau khi sinh con, cả hai đi làm ăn xa, để lại đứa trẻ cho bà Trần chăm sóc.

Từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học hành, mọi thứ của cháu gái đều do bà Trần lo liệu.

Suốt 5 năm, bà coi đứa trẻ như máu mủ ruột rà, chưa từng nghi ngờ về nguồn gốc của cháu.

Cho đến khi cháu đến tuổi đi học, vì Tiểu Mai vẫn chưa chịu đăng ký kết hôn, bà Trần buộc phải đưa cháu đi xét nghiệm ADN để chứng minh quan hệ cha con với A Minh nhằm hoàn tất thủ tục nhập học.

Kết quả xét nghiệm khiến bà chết lặng, đứa trẻ không phải con ruột của con trai bà.

Nuôi cháu 5 năm mới biết không cùng huyết thống, mẹ chồng xin con dâu một điều nhưng bị từ chối - Ảnh 1.

Bà Trần nuôi cháu nội suốt 5 năm mới nhận ra đứa trẻ không phải máu mủ của mình.

Biết sự thật, mẹ chồng vẫn không nỡ buông tay

Trước cú sốc quá lớn, bà Trần đã trải qua quãng thời gian dài đấu tranh tư tưởng.

Dù bị tổn thương sâu sắc, bà vẫn mong A Minh và Tiểu Mai tiếp tục ở bên nhau, chỉ để bà có thể tiếp tục nuôi nấng đứa trẻ đã gắn bó như máu thịt.

Thế nhưng, Tiểu Mai thẳng thừng từ chối. Cô cho biết mình muốn tự nuôi con và không chấp nhận đề nghị từ phía gia đình nhà trai.

Tòa án vào cuộc, nàng dâu phải bồi thường gần 300 triệu đồng

Không chấp nhận kết cục này, phía gia đình A Minh đã khởi kiện Tiểu Mai, yêu cầu bồi thường chi phí nuôi dưỡng đứa trẻ suốt 5 năm cùng tổn thất tinh thần.

Sau khi xem xét, tòa án phán quyết Tiểu Mai phải thanh toán tiền cấp dưỡng, chi phí y tế, phí xét nghiệm quan hệ cha con và bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Trần, với tổng số tiền lên tới 85.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 290 triệu đồng.

"Tôi không biết đứa trẻ không phải con anh ấy" - Tiểu Mai nới.

Trước tòa, Tiểu Mai phân trần rằng bản thân không hề biết đứa trẻ không phải con của A Minh, thậm chí cô cũng không rõ cha ruột của đứa bé là ai.

Cô cho biết hai người ở bên nhau từ khi còn rất trẻ, mang thai năm 18 tuổi và sinh con khi mới 19 tuổi.

Dù hiểu tấm lòng của bà Trần, Tiểu Mai vẫn kiên quyết nhận nuôi con và xin được trả góp số tiền bồi thường vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Không còn quyền nuôi cháu, mẹ chồng vẫn mong được gặp mặt

Trong thời gian chờ thu xếp mọi việc, bé gái sẽ tạm thời tiếp tục sinh sống tại nơi đã được bà Trần đăng ký thường trú để đi học.

Tiểu Mai đã chuyển trước 1.000 nhân dân tệ nhờ bà chăm sóc cháu đến cuối tháng, và bà Trần đồng ý.

Dù không còn quan hệ pháp lý hay huyết thống, người phụ nữ họ Trần vẫn nghẹn ngào nói rằng nếu Tiểu Mai cho phép, bà luôn sẵn sàng gặp cháu bất cứ lúc nào.

Về phía Tiểu Mai, cô cũng hứa sẽ không ngăn cản việc bà đến thăm con.

Một câu chuyện không ai thực sự thắng, chỉ còn lại những vết thương âm ỉ và một đứa trẻ đứng giữa ranh giới mong manh của tình thân.

Mẹ chồng bỗng dưng tốt bất thường: Tưởng quan tâm hoá ra áp lực tàn nhẫn khiến con dâu bật khócMẹ chồng bỗng dưng tốt bất thường: Tưởng quan tâm hoá ra áp lực tàn nhẫn khiến con dâu bật khóc

GĐXH - Mẹ chồng bỗng dưng quan tâm, chăm sóc con dâu từng bữa ăn, giấc ngủ, còn đưa đi khám Đông y để "giữ sức khỏe". Nhưng khi biết lý do thật sự, cô không khỏi phẫn nộ.

Theo Sohu

Top