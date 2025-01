Phụ nữ không dị tính có khả năng tình dục tốt hơn ở tuổi mãn kinh

Phụ nữ không phải người dị tính có khả năng tình dục tốt hơn ở tuổi mãn kinh

Sức khỏe tình dục rất quan trọng đối với cảm nhận chung về bản thân và hạnh phúc của một người, nhưng không có tiêu chuẩn chính xác nào khi nói đến hoạt động và ham muốn tình dục . Nhiều phụ nữ bị suy giảm ham muốn tình dục đáng kể ở tuổi trung niên, một số khác có hứng thú tăng lên và một số người khác có thể không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào.

Thống kê cho thấy, có tới 85% phụ nữ sau mãn kinh gặp phải các vấn đề về chức năng tình dục, bao gồm đau khi quan hệ tình dục và giảm ham muốn tình dục. Những triệu chứng này thường xuất hiện trong thời kỳ tiền mãn kinh có ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống và mối quan hệ tình cảm. Nhưng đối với phụ nữ không phải người dị tính có thể không gặp phải rào cản này.

Phụ nữ không dị tính có khả năng tình dục tốt hơn ở tuổi trung niên.

Người dị tính hiểu đơn giản là những người chỉ yêu và quan hệ tình dục với người khác giới. Đây là xu hướng tình dục chiếm đại đa số trong xã hội hiện nay.

Nghiên cứu mới được công bố cho thấy, phụ nữ không phải người dị tính có khả năng duy trì hoạt động tình dục cao hơn đáng kể và ít có khả năng bị đau khi quan hệ tình dục hơn so với phụ nữ dị tính.

Các nhà nghiên cứu do Laura Muratore, điều phối viên nghiên cứu lâm sàng về tâm thần học tại Đại học California, San Francisco dẫn đầu đã phân tích dữ liệu khảo sát từ hơn 230 cựu chiến binh nữ. Những người tham gia có độ tuổi trung bình là 56 và 25% được xác định là không phải người dị tính.

Phụ nữ không phải dị tính báo cáo rằng, họ đang hoạt động tình dục trong thời gian qua cao hơn 2,2 lần so với phụ nữ dị tính. Chỉ có 12% phụ nữ không phải dị tính báo cáo bị đau khi quan hệ tình dục, so với 48% phụ nữ dị tính. Phụ nữ không phải người dị tính cũng ít có khả năng gặp phải các triệu chứng ở âm đạo hơn, với 39% gặp phải các triệu chứng này so với 63% phụ nữ dị tính.

Những kết quả này đặc biệt đáng chú ý vì những phụ nữ không phải người dị tính thường phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và rào cản trong chăm sóc sức khỏe có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất.

Nguyên nhân gây rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ mãn kinh

Rối loạn chức năng tình dục là một rào cản lớn đối với đời sống tình dục của phụ nữ trung niên, thường bao gồm các vấn đề: giảm ham muốn tình dục, sự kích thích, cực khoái và đau khi quan hệ tình dục. Những vấn đề này thường chồng chéo lên nhau, ví dụ một người không có ham muốn tình dục cũng có thể gặp khó khăn khi kích thích hoặc đạt cực khoái.

Giảm ham muốn tình dục

Giảm sản xuất estrogen khi mãn kinh gây ra các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm dẫn đến mất ngủ. Không ngủ đủ giấc có thể làm giảm ham muốn tình dục. Nồng độ estrogen giảm dẫn đến khô âm đạo và niêm mạc âm đạo mỏng đi, khiến quan hệ tình dục thâm nhập trở nên đau đớn.

Thay đổi hormone chỉ là một phần của một tập hợp phức tạp các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tình dục ở tuổi trung niên. Những biến cố trong cuộc sống, ví dụ như ly hôn, con cái rời khỏi nhà, chăm sóc cha mẹ già yếu… thường diễn ra vào thời điểm này gây ra nhiều căng thẳng dẫn đến suy giảm sức khỏe tinh thần và ham muốn tình dục ở phụ nữ trung niên.

Thay đổi về hình ảnh cơ thể cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn. Các vấn đề bệnh tật cũng cũng dẫn đến ham muốn tình dục thấp. Một số loại thuốc như thuốc dùng để điều trị trầm cảm có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục.

Triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh làm suy giảm ham muốn tình dục của phụ nữ.

Các khó khăn khác

Ngoài suy giảm ham muốn tình dục, phụ nữ trung niên cũng thường gặp khó khăn trong việc kích thích. Một số phụ nữ có thể thấy mình không thể phát triển hoặc duy trì được sự kích thích ở bộ phận sinh dục; Khó khăn khi đạt cực khoái; Đau khi quan hệ tình dục...

Mặc dù nhiều người thấy khó khăn khi chia sẻ về các vấn đề tình dục của mình nhưng các chuyên gia y tế khuyến khích, cách tốt nhất là phụ nữ nên gặp bác sĩ để được tư vấn biện pháp can thiệp cải thiện sức khỏe tình dục và khắc phục những triệu chứng mãn kinh có ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của chị em.