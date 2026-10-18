Phương Oanh gây chú ý khi cùng cặp song sinh nấu ăn, đón mùa thu Hà Nội

Chủ nhật, 17:00 18/10/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ nấu ăn cùng cặp song sinh Jimmy và Jenny. Cô còn gây chú ý khi trang trí góc bếp quen thuộc mang hơi thở mùa thu Hà Nội.

Phương Oanh gây chú ý khi cùng cặp song sinh nấu ăn, đón mùa thu Hà Nội - Ảnh 1.Phương Oanh xúc động nhìn lại hành trình trưởng thành của hai con

GĐXH - Khi nhìn cặp song sinh đáng yêu tự học và tự chơi, Phương Oanh cảm thán thời gian trôi quá nhanh. Thực tế, cặp song sinh nhà nữ diễn viên ở tuổi lên 3 đang thay đổi từng ngày.

Phương Oanh gây chú ý khi khoe ảnh mùa thu Hà Nội - Ảnh 1.

Mới đây, Phương Oanh khiến fan bật cười khi chia sẻ hình ảnh đón mùa thu Hà Nội kèm trạng thái: "Cô nàng mùa thu nên cũng hay man mát".

Phương Oanh gây chú ý khi khoe ảnh mùa thu Hà Nội - Ảnh 2.

Trong hình, Phương Oanh xuất hiện giản dị trong khu bếp quen thuộc nhưng đã được cô dercor bằng những hương hoa, quả đặc trưng mùa thu tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng, nên thơ.

Phương Oanh gây chú ý khi khoe ảnh mùa thu Hà Nội - Ảnh 3.
Phương Oanh gây chú ý khi khoe ảnh mùa thu Hà Nội - Ảnh 4.

Khi được người hâm mộ "trêu đùa" rằng "bật mood man mát" cắm hoa sữa thì nữ diễn viên "Về nhà đi con" hài hước đáp: "Rồi rối loạn 'triều đình' luôn".

Phương Oanh gây chú ý khi khoe ảnh mùa thu Hà Nội - Ảnh 5.

Cùng với không khí đón mùa thu Hà Nội, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh cùng 2 con nấu ăn: "Nay làm món mới với 2 'chef nhí'". Từ khi làm mẹ, trên trang cá nhân, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng cặp song sinh Jimmy và Jenny.. Cách đây không lâu, cô không khỏi xúc động khi nhìn lại hành trình trưởng thành của hai con.

Phương Oanh gây chú ý khi khoe ảnh mùa thu Hà Nội - Ảnh 6.

Nữ diễn viên nhớ lại, mới ngày nào hai bé còn nhỏ xíu, được cô trìu mến gọi là "hai hạt đỗ" khi vẫn nằm trong bụng mẹ, vậy mà giờ đây các con đã lớn khôn, thay đổi từng ngày. Sự trưởng thành của hai con khiến cô cảm nhận rõ hơn về thời gian. Với Phương Oanh, thời gian vốn đã trôi nhanh, nhưng khi làm mẹ, cô càng thấm thía cảm giác ấy hơn, bởi mỗi ngày các con lớn lên đều là một dấu mốc đáng nhớ, nhắc cô biết trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên các con.

Phương Oanh gây chú ý khi khoe ảnh mùa thu Hà Nội - Ảnh 7.

Sau thời gian dành phần lớn sự quan tâm cho gia đình, Phương Oanh dần trở lại với công việc diễn xuất. Việc cân bằng giữa chăm sóc hai con nhỏ và theo đuổi đam mê nghệ thuật mang đến cho nữ diễn viên những trải nghiệm mới.

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tin vui của Mỹ Tâm

Tin vui của Mỹ Tâm

Giải trí -

GĐXH - Mỹ Tâm cùng NSND Xuân Bắc, Hòa Minzy được vinh danh tại sự kiện Vì người nghèo 2026. Nữ ca sĩ quê Đà Nẵng chia sẻ niềm hạnh phúc và mong muốn tiếp tục hoạt động thiện nguyện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.