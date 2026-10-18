Phương Oanh gây chú ý khi cùng cặp song sinh nấu ăn, đón mùa thu Hà Nội

Nữ diễn viên nhớ lại, mới ngày nào hai bé còn nhỏ xíu, được cô trìu mến gọi là "hai hạt đỗ" khi vẫn nằm trong bụng mẹ, vậy mà giờ đây các con đã lớn khôn, thay đổi từng ngày. Sự trưởng thành của hai con khiến cô cảm nhận rõ hơn về thời gian. Với Phương Oanh, thời gian vốn đã trôi nhanh, nhưng khi làm mẹ, cô càng thấm thía cảm giác ấy hơn, bởi mỗi ngày các con lớn lên đều là một dấu mốc đáng nhớ, nhắc cô biết trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên các con.

