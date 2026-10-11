Phương Oanh gây chú ý khi khoe hình ảnh mới nhất của cặp song sinh hơn 2 tuổi

Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho biết, trưa 11/10, diễn viên Phương Oanh đăng tải hình ảnh mới của cặp song sinh Jimmy và Jenny lên trang cá nhân, kèm dòng tâm sự: “Mới ngày nào chỉ là 'hai hạt đỗ' trong bụng mẹ mà giờ đã trộm vía thế này rồi. Nhanh thật... Thời gian đã, đang và sẽ trôi đi rất nhanh, rất rất nhanh!!!”. Lời chia sẻ của nữ diễn viên nhận được sự chú ý từ những người thường xuyên theo dõi hành trình khôn lớn của hai bé.

Trong bức ảnh đầu tiên, bé Jenny diện áo phông in hình cầu vồng, buộc hai túm tóc nhỏ cài nơ hoa và ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành mini. Cô bé chăm chú lật cuốn sách tranh đặt trên đùi, tạo dáng vẻ đáng yêu như một “tiểu thư mê đọc sách”.

Ở bức ảnh còn lại, bé Jimmy ngồi bên bàn gỗ, hai tay đặt trên bàn phím laptop, ánh mắt hướng về phía màn hình. Vẻ nghiêm túc của cậu bé khiến khoảnh khắc đời thường trở nên thú vị, được người hâm mộ ví von là hình ảnh “tổng tài nhí”.

Hai bức ảnh với hai hoạt động khác nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Một bên là cô bé nhỏ nhắn bên cuốn sách tranh, một bên là cậu nhóc ngồi trước máy tính, tạo nên sự tương phản dễ thương giữa hai anh em.

Phương Oanh đón cặp song sinh một trai, một gái vào tháng 5/2024. Hai bé có tên thân mật là Jimmy và Jenny, tên khai sinh lần lượt là Nhật Khang và Nhật Hạ. Nữ diễn viên từng chia sẻ việc mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Dù là song sinh, Jimmy và Jenny được mẹ nhận xét có những nét tính cách khác nhau. Jimmy hiếu động, đôi khi bướng bỉnh nhưng cũng biết nhường nhịn, bảo vệ em gái. Trong khi đó, Jenny quấn mẹ hơn và thường theo mẹ vào bếp khi Phương Oanh nấu ăn.

Hồi tháng 6, nữ diễn viên từng chia sẻ những thử thách khi hai con bước vào giai đoạn thường được gọi là “khủng hoảng tuổi lên 2”. Thay vì quá lo lắng trước những thay đổi trong hành vi của trẻ, cô lựa chọn kiên nhẫn giải thích và hướng dẫn con. Thanh Niên Việt cho hay.

Phương Oanh cũng từng cho hai bé đi học mẫu giáo từ khoảng 17 tháng tuổi, với mong muốn các con có thêm cơ hội giao tiếp, hòa nhập với môi trường tập thể và hình thành nề nếp sinh hoạt.

Sinh năm 1989, Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân và Lặng yên dưới vực sâu. Sau khi lập gia đình với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình năm 2023, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con. Mỗi hình ảnh mới của Jimmy và Jenny đều khiến người hâm mộ thêm tò mò về hành trình trưởng thành của cặp song sinh.