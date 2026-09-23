Khoe ảnh lúc nhỏ với 2 con, Phương Oanh thừa nhận 'dậy thì không thành công'

Con trai Phương Oanh như 'ông cụ non' ở tuổi lên 2 GĐXH - Jimmy - con trai Phương Oanh ở tuổi lên 2 đã lộ nét "ông cụ non" nhưng vẫn đáng yêu.

Phương Oanh mới đây đã khoe bức ảnh thẻ lúc nhỏ của mình. Cô còn hài hước muốn fan tìm ra nét giống nhau giữa bản thân và 2 con. Khán giả đều nhận định, cặp song sinh nhà Phương Oanh nhặt được những nét dễ thương của mẹ. Còn phía nữ diễn viên sinh năm 1989 cho biết, mình "không dậy thì thành công".

Người đẹp viết: "Oanh là minh chứng cho việc "dậy thì không thành công" đó mọi người. Ngày bé các nét rất vừa vặn nên tổng quan hài hoà, xinh xắn. Dậy thì các nét nó nở nang thế là thành bị thô ý, chán nhỉ? Nên là hy vọng bà Ny (bé Jenny) sẽ ngược lại mẹ".

Hình ảnh Phương Oanh lúc nhỏ và hình ảnh cặp song sinh hiện tại.

Từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với những vai diễn có số phận và cá tính, Phương Oanh hiện có một nhịp sống khác. Ở tuổi 36, nữ diễn viên không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình hay thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí. Thay vào đó, hình ảnh cô được khán giả nhìn thấy nhiều hơn trong căn bếp gia đình, bên hai con nhỏ hoặc trong những chuyến đi cùng các con.

Sau khi đón cặp song sinh Jimmy (Nhật Khang) và Jenny (Nhật Hạ) vào tháng 5/2024, cuộc sống của Phương Oanh có nhiều thay đổi. Việc chăm sóc hai con trở thành một phần quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của nữ diễn viên. Những hình ảnh cô chia sẻ thời gian gần đây cũng chủ yếu xoay quanh các con và những khoảnh khắc đời thường.

Hình ảnh Phương Oanh hiện tại vì thế có phần khác với một nữ diễn viên từng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Cô không chia sẻ quá nhiều về những câu chuyện riêng tư mà chủ yếu để khán giả nhìn thấy cuộc sống thông qua những khoảnh khắc bình thường: Một bữa cơm, món ăn trong căn bếp, chuyến đi cùng các con hay hình ảnh hai nhóc tỳ lớn lên mỗi ngày.

Phương Oanh khi trưởng thành.

Việc làm mẹ cũng khiến Phương Oanh có thêm một vai trò mới ngoài công việc diễn xuất. Hai con đang ở độ tuổi bắt đầu khám phá thế giới, hình thành tính cách và có nhiều thay đổi từng ngày. Những khoảnh khắc ấy trở thành một phần ký ức mà nữ diễn viên thường xuyên lưu giữ qua hình ảnh và video.

Sau nhiều biến động, Phương Oanh hiện chọn cách sống kín đáo hơn. Cô vẫn giữ công việc, vẫn duy trì niềm yêu thích nghệ thuật và nấu nướng, nhưng phần lớn sự quan tâm được dành cho gia đình và hai con nhỏ.

Phương Oanh hạnh phúc bên 2 con.

Có lẽ vì thế, hình ảnh Phương Oanh ở thời điểm hiện tại không còn nằm ở những vai diễn hay sự xuất hiện trên thảm đỏ. Đó là một người mẹ tất bật với hai đứa trẻ, một người phụ nữ thích vào bếp và một diễn viên vẫn để ngỏ những kế hoạch trở lại màn ảnh. Giữa nhịp sống nhiều thay đổi, cô đang tận hưởng những niềm vui giản dị theo cách riêng của mình.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.

Phương Oanh tận hưởng niềm vui giản dị GĐXH - Phương Oanh khiến khán giả không tiếc lời khen về tài nội trợ, đảm đang của cô. Đây cũng là niềm vui giản đơn mỗi ngày của cô.



