Profile xịn của Kỳ Duyên: Body "khét" top đầu, nhẵn mặt trên ghế nóng truyền hình

Kỳ Duyên xúc động nhìn lại ảnh thời phát tướng, tiết lộ thực đơn gần 30 món giảm cân, giúp lấy lại rãnh 11 GĐXH - Nhìn lại hình ảnh của mình thời tăng 10 kg, Kỳ Duyên thấy xúc động bởi đã vượt qua chính mình, không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Tối 10/7, Hoa hậu Kỳ Duyên gây sốt khi chính thức xác nhận tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Thông tin này đã khiến cộng đồng fan sắc đẹp được phen chấn động. Trên khắp các diễn đàn MXH, netizen bàn tán rầm rộ về quyết định thi sắc đẹp lần nữa của Kỳ Duyên.

Trước khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên đã từng chinh chiến tại Hoa hậu Việt Nam 2014. Cộng thêm kinh nghiệm làm nghề trong suốt 10 năm qua, Kỳ Duyên được fan xếp vào nhóm thí sinh mạnh cạnh tranh cho chiếc vương miện. Không ít fan phấn khích khẳng định danh hiệu Hoa hậu lần này sẽ không thoát khỏi tay Kỳ Duyên, cô nàng tới đây chỉ là để tìm xem ai là Á hậu!

Kỳ Duyên sở hữu profile xịn xò trước khi chinh chiến tại Miss Universe Vietnam 2024

Theo thông tin từ trang chủ Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên hiện đang sở hữu chiều cao nổi bật lên đến 1m76. Trong khi đó, số đo 3 vòng của người đẹp lần lượt là 86 - 60 - 94cm. Có thể thấy, sau thời gian luyện tập chăm chỉ, Kỳ Duyên hiện đang sở hữu một vóc dáng vượt trội khiến netizen không khỏi trầm trồ.

Ở thời điểm hiện tại, nàng hậu đã sở hữu vóc dáng cực ấn tượng

Kỳ Duyên cũng thường xuyên chia sẻ về chế độ ăn uống và tập luyện của bản thân

Bên cạnh hình thể cân đối, Kỳ Duyên còn là người đẹp sở hữu visual sắc sảo với những đường nét trên gương mặt ấn tượng. Có thể thấy, so với thời điểm đăng quang, nhan sắc hiện tại của Kỳ Duyên đã thăng hạng thấy rõ. Dù xuất hiện ở sự kiện giải trí hay hình ảnh đời thường được đăng trên MXH, Kỳ Duyên đều khiến netizen xuýt xoa sắc vóc xinh đẹp và quyến rũ.



Trước đó, Kỳ Duyên từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 vào năm 18 tuổi. Sau khi đạt được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi danh giá, cô trở thành cái tên được săn đón tại các sàn diễn thời trang. Bên cạnh đó, người đẹp từng là huấn luyện viên của những chương trình truyền hình thực tế nổi bật như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam 2023…

Người đẹp từng có kinh nghiệm ngồi ghế HLV tại các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và nhan sắc

Về học vấn, Kỳ Duyên từng là sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại tại một trong những trường kinh tế Top đầu cả nước là Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước đó, tại kỳ thi đầu vào, nàng hậu đã lựa chọn tổ hợp D03 gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Pháp để đăng ký xét tuyển trong kỳ thi đại học. Sau đó, cô đạt số điểm lần lượt là 7, 7 và 8.5, còn tổng số điểm là 22.5.

Được biết, Kỳ Duyên theo đuổi môn tiếng Pháp từ cấp 2 và đạt số điểm khá cao ở môn sở trường này. Trước đó, nàng hậu cũng xuất thân từ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Không chỉ vậy trong, bảng điểm tổng kết lớp 12, Kỳ Duyên đạt học lực loại Giỏi cùng số điểm các môn đồng đều.

Xét từ sắc vóc cho đến học vấn, Kỳ Duyên đang được đánh giá là một thí sinh rất nặng ký và đủ khiến các thí sinh khác phải dè chừng tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Trở lại với đường đua nhan sắc, nàng hậu được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao và đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế.