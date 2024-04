Quang Hải và Chu Thanh Huyền sắp có con trai đầu lòng

Một chiếc hộp đựng bóng bay màu xanh dương được mở ra trong buổi tiệc baby shower của Quang Hải - Chu Thanh Huyền.

Trong khuôn viên khách sạn nơi diễn ra tiệc cưới chiều nay, chú rể Quang Hải và cô dâu Thanh Huyền khóc khi thông báo họ sắp có con trai đầu lòng. Một quả bóng bay in dòng chữ tiếng Anh "We had boy" xuất hiện trong khuôn viên thay lời thông báo. Đồng đội trong tuyển quốc gia Văn Toàn là người giúp Hải công bố tin vui.

Top 10 Miss Cosmo Vietnam Vũ Quỳnh Trang (ngoài cùng bên trái) là một trong hai MC trong tiệc báo hỷ chiều 6/4. Người đẹp chụp ảnh cùng cô dâu chú rể trong buổi baby shower, công bố tin vui sắp sinh bé trai trước khi vào chính tiệc. Ảnh: NVCC

Trước tiệc cưới chiều nay, Quang Hải và vợ đã tổ chức hôn lễ tại Đông Anh, Hà Nội, quê chú rể hôm 28/3. Hai ngày sau đám cưới, Chu Thanh huyền gọi Quang Hải là "ba" trong livestream khiến nhiều người đoán cô đang mang bầu. Bạn bè và họ hàng của đôi uyên ương cũng bóng gió về việc họ sắp có con đầu lòng nhưng khi đó Quang Hải và vợ không xác nhận.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền tìm hiểu nhau từ năm 2021 nhưng kín tiếng. Tới tháng 10/2022, hai người mới công khai quan hệ khi Thanh Huyền cùng bố mẹ Quang Hải sang Pháp để chăm sóc, động viên anh trong thời gian đầu thi đấu cho Pau FC.

Hôm 1/1, đôi uyên ương tổ chức lễ ăn hỏi. Quang Hải nhận xét Thanh Huyền là cô gái năng động, thích truyền năng lượng cho những người xung quanh. Tiền vệ CAHN cho biết kết hôn giúp anh có thêm động lực trong thi đấu, trách nhiệm hơn trong cuộc sống.

Baby shower (nghĩa đen: lễ tắm trẻ) là một buổi tiệc mừng em bé chuẩn bị ra đời, cũng như chúc mừng người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ. Ở tiệc này, bố trẻ có thể tiết lộ giới tính em bé, nhận những lời khuyên về cách chăm con...