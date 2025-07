'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: Mai Ly bẽ bàng khi bị Sơn Dương từ chối tình cảm

Tập 13 "Mặt trời lạnh" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Mở đầu tập phim, để đón bà nội và bố mẹ lên thăm chỗ ở của mình, Sơn Dương đã nhờ tới sự trợ giúp từ các bạn: Wee, Lam Anh và Trung. Khi chỉ có hai đứa với nhau, Wee hỏi Dương lý do tại sao không nhờ Mai Ly mà lại nhờ Lam Anh chuẩn bị bữa tiệc.

Bà nội thăm một vòng nơi ở của Dương rồi lắc đầu, thở dài thương cháu đích tôn ở nơi heo hút, tạm bợ như thế này. Ông Lâm hỏi con trai về dự tính lương lai. Dương cho biết mình sẽ theo đuổi ngành đã học - thiết kế truyện tranh, muốn tự mình xây dựng tương lai, chứ không dựa vào quyền thế của gia đình.

Bà nội ủng hộ cháu trai phát triển sự nghiệp riêng nhưng muốn Dương phải về nhà. Ông Lâm thêm vào cho rằng, Dương có thể thỉnh thoảng lên đây chơi, thăm nhưng không thể ở lại đây.

Mặc sự phản đối của gia đình, Dương muốn phát triển các dự án cộng đồng ở mảnh đất này, giúp tương lai của các em bé đồng bào ở đây tốt hơn. Ông Lâm ủng hộ và hứa sẽ hỗ trợ con trai.

Bữa tiệc gia đình hé lộ phần nào nguyên nhân sự việc anh trai của Sơn Dương qua đời. Ảnh VTV

Trước mặt đầy đủ thành viên gia đình Sơn Dương, bà Như Hương (Thân Thuý Hà) đã mời bạn thân của Hoàng Hạc đến để nói hết sự thật những gì anh biết về Hạc. Người bạn thân này kể đã từng đưa Hoàng Hạc đi khám tâm thần, bác sĩ cho rằng Hạc có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Sau khi kể mọi chuyện, bạn thân Hạc một lần nữa thề tất cả những gì mình nói là sự thật.

Bố mẹ Sơn Dương đã đồng ý cho anh ở lại trên khu đất rừng này. Hai ông bà ra về và dặn sẽ thường xuyên trở lại thăm con trai.

Khi người nhà Dương về hết, Mai Ly mới dám vào lán gặp Dương. "Dương quý trọng tình bạn ngày xưa của hai đứa mình, nhưng Dương không muốn chuyện đó ràng buộc hai đứa trong hiện tại." - Dương mở đầu câu chuyện. Nghe vậy, Mai Ly liền bày tỏ tình cảm của mình: "Dương chính là điều mà Ly muốn cầu toàn nhất".

Mai Ly cảm thấy thất vọng khi bị Sơn Dương nói rõ về mối quan hệ không thể tiến xa. Ảnh VTV

"Ly mong rằng bước qua hiện tại này, tương lai tụi mình vẫn có thể có nhau", Ly tiếp tục bày tỏ với Dương. Cô dự định hôm nay đã xin nghỉ việc để tới đây dọn dẹp, nấu ăn cho Sơn Dương nhưng trước sự rõ ràng của Dương như vậy, Mai Ly đành phải ra về.

Bà Dung đã gặp bà Thuý - Chủ tịch Cao Nguyên Xanh để hỏi về khu đất rừng nhưng bà Thuý không hề biết cháu nội của bà Dung đang ở đó nên vô tư cho biết sẽ tìm mọi cách mua lại. Lập tức, bà Dung ra lệnh không được động đến đó, cả đất, cả người. Bà Thuý không hiểu lý do tại sao bà Dung lại làm như vậy nhưng chỉ biết "vâng dạ" nghe lời. Bà Dung không tiết lộ Sơn Dương là cháu nội của mình, mà lấy lý do mình thích khu đất đó.

Ngay sau khi gặp bà Dung, bà Thuý liền gọi điện báo cho con trai dừng lại mọi việc đang tiến hành ở khu đất núi Chân Mây lại.

Dung đã gặp bà Thuý - Chủ tịch Cao Nguyên Xanh để yêu cầu không được động đến khu đất của Sơn Dương. Ảnh VTV

Lam Anh và Arika vẫn tiếp tục quay phim tài liệu về cô bé Trà My ở quán cà phê Lặng. Lần này, My dẫn hai anh chị tới nhà của mình. Tại đây, Lam Anh biết Trung người làm thuê cho Dương chính là anh trai của Trà My. Rời khỏi khu nhà Trà My, Lam Anh và Arika tình cờ bắt gặp Tuấn Trần đang làm việc gì đó mờ ám với một người dân khu vực gần nhà Trà My.



Tập 14 phim "Mặt trời lạnh" phát sóng lúc 20h00 thứ Ba (1/7) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Mặt trời lạnh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

