Quảng Trị: Khẩn cấp ứng cứu hàng chục người dân ra khỏi vùng ngập lụt trong đêm

Tối 27/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng công an đã khẩn cấp ứng cứu hàng chục người dân ra khỏi vùng ngập lụt ở Vĩnh Linh và Gio Linh trong đêm.

Lực lượng công an ứng cứu người dân ra khỏi vùng ngập lụt trong đêm ở Quảng Trị.

Khoảng 20h10 tối 27/10, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin nhiều hộ dân ở làng Phúc Lâm và làng Sa Nam (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đang bị mắc kẹt do nước lũ đổ về, nước sông lên quá nhanh, người dân không kịp trở tay.

Ngay sau đó, Công an huyện Vĩnh Linh đã khẩn trương phối hợp với lực lượng đang ứng trực tại các điểm xung yếu, gồm lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, lực lượng công an xã đã tiếp cận các điểm trên, đưa hơn 20 trường hợp người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Hơn 20 trường hợp người già và trẻ nhỏ ở huyện Vĩnh Linh đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn trong đêm.

Các lực lượng hiện đang tiếp tục di chuyển để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ người dân.

Cũng trong tối 27/10, Công an huyện Gio Linh đã khẩn cấp di dời 12 hộ/30 người dân ở xã Trung Hải về nơi an toàn. Được biết, những người được di dời là người già, phụ nữ, trẻ em.