Quy hoạch hồ Ba Bể: Thận trọng từng phân khu, bảo đảm quyền lợi người dân

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác do ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn; tham gia có ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các cục, sở, ngành liên quan.

Tại các điểm khảo sát dọc sông Năng, động Puông và đền An Mạ, đoàn công tác tập trung đánh giá hiện trạng cảnh quan, không gian dân cư, các giá trị di sản và những vấn đề cần nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện quy hoạch. Trọng tâm là xác định rõ phạm vi, yêu cầu bảo vệ đối với từng khu vực, bảo đảm hài hòa giữa gìn giữ giá trị di tích với ổn định đời sống, sinh kế của người dân và phát triển du lịch bền vững.

Trong hai ngày 17 và 18/10, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát thực tế tại một số địa điểm thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể - (ảnh Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên).

Theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, tại các bản Cám, Cốc Tộc và Pác Ngòi, định hướng ưu tiên là chỉnh trang không gian dân cư, bảo tồn kiến trúc truyền thống, từng bước nâng cấp hạ tầng gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đối với các khu vực ven sông Năng, sông Lèng, suối Cốc Tộc và Bó Lù, cần xác định rõ hành lang bảo vệ nguồn nước và cảnh quan.

Tại các khu vực động Puông, Ao Tiên, phía Đông hồ Pé Lầm và đảo An Mạ, định hướng cơ bản là bảo tồn, hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan tự nhiên. Riêng động Hua Mạ được nghiên cứu phát triển thành điểm đón khách, kết nối với các điểm di tích trong quần thể danh thắng hồ Ba Bể.

Qua khảo sát, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng đoàn công tác cơ bản thống nhất với các định hướng, đề xuất hoàn thiện quy hoạch. Đồng thời, đoàn đề nghị việc điều chỉnh quy hoạch phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, nhận diện đầy đủ các giá trị di sản; phân định rõ không gian bảo tồn, khu dân cư và khu vực dịch vụ; đánh giá kỹ tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái và văn hóa bản địa.

Hình ảnh dọc sông Năng chảy qua xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên nhìn từ trên cao - (ảnh Nhật Tân).

Việc phát triển du lịch cần đi đôi với gìn giữ tính nguyên bản của di sản, bảo đảm sự gắn bó của cộng đồng dân cư với không gian di tích.

Trao đổi tại chương trình khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt trong định hướng phát triển hồ Ba Bể là bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đó, quy hoạch cần lấy hồ Ba Bể làm trung tâm kết nối, gắn bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học, các giá trị địa chất và hang động với tổ chức hạ tầng, kiểm soát kiến trúc, phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp.

Cùng với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên, tỉnh định hướng phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch nông nghiệp gắn với các sản phẩm OCOP. Việc hoàn thiện quy hoạch cũng nhằm tạo cơ sở khắc phục những hạn chế về giao thông, cảnh quan, môi trường; tăng cường kết nối các tour, tuyến, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Theo quy doạch hồ Ba Bể sẽ là trung tâm kết nối, gắn bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học, các giá trị địa chất và hang động với tổ chức hạ tầng, kiểm soát kiến trúc, phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp - (ảnh Nhật Tân).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, tiếp tục rà soát từng phân khu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện phương án quy hoạch. Trong đó, cần chú trọng ổn định dân cư, chỉnh trang bản làng, bảo đảm quyền lợi và sinh kế của người dân; đánh giá thận trọng sự cần thiết của việc di dời, tái định cư, tránh ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

Theo ông Trịnh Xuân Trường, quy hoạch phải gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư có năng lực; đồng thời khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, phát triển dịch vụ du lịch và trực tiếp hưởng lợi từ các giá trị di sản.

Qua đó, tỉnh hướng tới từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế của Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, xây dựng nơi đây trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc vùng trung du và miền núi phía Bắc.

