Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Ngày 15/7, thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa có văn bản kiến nghị xử lý tin đồn thất thiệt liên quan đến du lịch hồ Ba Bể.

Theo đó, ngày 7/7, UBND xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên) ban hành Thông báo số 120/TB-UBND về việc cấm các hoạt động vui chơi, giải trí trên mặt nước hồ Ba Bể và sông Năng (thuộc địa phận xã Ba Bể) nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Thông báo nêu rõ, chỉ cấm các hoạt động vui chơi, giải trí trên mặt nước khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Các hoạt động bị cấm gồm: chèo thuyền kayak, chèo ván đứng (SUP), sử dụng thuyền hơi, bè mảng tự phát; các hoạt động tắm, bơi, lặn, nhảy từ phương tiện xuống mặt nước và các hoạt động vui chơi, thể thao, trải nghiệm dưới nước dưới mọi hình thức.

Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy - (ảnh Nhật Tân).

Trong khi đó, các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa trên hồ Ba Bể và sông Năng đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh và bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện vẫn hoạt động bình thường dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai lệch, cho rằng xã Ba Bể "tạm dừng các dịch vụ đi thuyền tham quan du lịch, xuồng máy trải nghiệm trên hồ Ba Bể cho đến khi có thông báo mới".

Thông tin sai sự thật này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch, vận tải hành khách hợp pháp và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tin đồn thất thiệt, UBND xã Ba Bể đã giao Công an xã Ba Bể chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình dư luận, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật; đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Cùng với đó, địa phương sẽ tăng cường đăng tải các thông tin chính thống, công khai, minh bạch đầy đủ nội dung Thông báo số 120/TB-UBND, kịp thời định hướng dư luận và bác bỏ các thông tin sai lệch để người dân, du khách yên tâm.

UBND xã Ba Bể cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân, chủ tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, không đúng nội dung Thông báo số 120/TB-UBND ngày 7/7 của UBND xã.

