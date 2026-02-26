Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể

Chiều ngày 26/2, theo ghi nhận của phóng viên, đúng 14h, hiệu lệnh vang lên tại khu vực xuất phát ở thôn Bó Lù, các cặp đôi đồng loạt xuất phát, mái chèo quạt nước tạo nên những vệt sóng dài trên mặt hồ Ba Bể. Thời điểm xuất phát, các đội gần như ngang bằng nhau, tạo nên thế trận kịch tính ngay từ những mét đầu tiên.