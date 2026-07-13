Con trâu màu đen cao 1,5 mét có giá 2,7 tỷ đồng

Một con trâu tên Pradhan Babu đã trở thành tâm điểm thu hút đám đông lớn nhất tại Hội chợ Sonepur nổi tiếng ở Bihar, Ấn Độ, hội chợ gia súc lớn nhất châu Á, nhờ giá bán lên tới 1 crore rupee (2,7 tỷ đồng).

Ông Brahmadev Singh Kushwaha, cựu trưởng thôn Gosal Deeh Ratnapatti thuộc huyện Rohtas, đã mang con trâu đến hội chợ, nơi nó nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của du khách và các thương lái buôn bán gia súc.

Theo Rajesh Kushwaha, con trai của Brahmadev, cho biết đã có những lời đề nghị mua Pradhan Babu với giá hơn 50 lakh rupee (1,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị ước tính của nó vào khoảng 1 crore rupee (2,7 tỷ đồng).

Con trâu gây chú ý với thân hình vạm vỡ.

"Đến nay, đã có các mức giá lên tới 60 lakh rupee (1,6 tỷ đồng). Con trâu được cho ăn chế độ ăn cao cấp gồm chuối, hạt điều, nho khô, chaura, cám, rơm và uống 4 lít sữa hai lần một ngày", ông Kushwaha cho biết. Ông nói thêm rằng chi phí nuôi dưỡng nó mỗi năm vào khoảng 65.000 rupee (2,7 tỷ đồng).

Ông Brahmadev Singh Kushwaha cho biết: "Con trâu này là giống trâu Jafrabadi. Mọi người đến không chỉ để xem 'Pradhan Babu' mà còn trả 2.000 rupee cho mỗi phiếu đấu giá để tham gia".

Với chiều cao 1,5 mét, chiều dài 2,4 mét và 38 tháng tuổi, con trâu này thu hút sự chú ý với thân hình vạm vỡ, cơ bắp và cấu trúc sừng đặc biệt, dày, dài và cong xuống tận tai.

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Có nguồn gốc từ vùng Saurashtra thuộc bang Gujarat, bao gồm Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Porbandar và Rajkot, trâu Jafarabadi được coi là một trong những giống trâu khỏe nhất Ấn Độ. Các chuyên gia cho biết chúng có khả năng tự vệ trước cả động vật hoang dã.

Nổi tiếng với năng suất sữa cao, giống trâu này có thể cho ra 25-30 lít sữa mỗi ngày, với hàm lượng chất béo cao từ 7,7% đến 8%.

Phương Linh (t/h)