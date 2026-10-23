Sai lầm trong bữa ăn khiến 1/4 người Việt trưởng thành bị tăng huyết áp

VOV dẫn nguồn tin từ số liệu được công bố tại lễ phát động Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2026 cho hay, người trưởng thành Việt Nam trong độ tuổi 18 - 69 tiêu thụ trung bình 8,1g muối mỗi ngày, cao hơn đáng kể so với khuyến nghị dưới 5g/ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cùng với đó, tỷ lệ tăng huyết áp ở nhóm tuổi này lên tới 26%, tương đương khoảng 1 trong 4 người.

Sai lầm lớn nhất: Chỉ tính muối khi nấu ăn

Nhiều người cho rằng món ăn không quá mặn là lượng muối nạp vào chưa đáng kể. Tuy nhiên, muối không chỉ đến từ gia vị dùng khi chế biến mà còn có trong nước mắm, nước tương, các loại sốt chấm, mì ăn liền, thịt chế biến sẵn và nhiều thực phẩm đóng gói.

Một bát phở có thể cung cấp lượng muối đáng kể, nhất là khi người ăn dùng hết nước dùng và thêm gia vị. Tương tự, thói quen chấm đậm tay, chan thêm nước mắm hoặc dùng nhiều gia vị trong cùng một bữa có thể khiến tổng lượng muối vượt mức khuyến nghị mà người ăn không nhận ra.

VTC News dẫn nguồn từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho , tiêu thụ nhiều natri có liên quan đến tăng huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Natri khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn, làm tăng thể tích máu và góp phần làm huyết áp tăng. Đáng lưu ý, tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng; người bệnh không thể dựa vào cảm giác khỏe mạnh để biết huyết áp của mình có bình thường hay không.

Giảm muối thế nào để bảo vệ huyết áp?

Một thay đổi hữu ích là giảm dần lượng muối, nước mắm và gia vị mặn khi nấu ăn; hạn chế chấm thêm, không chan hết nước dùng nếu món ăn có vị mặn và giảm tần suất sử dụng thực phẩm chế biến sẵn. Khi mua thực phẩm đóng gói, nên đọc bảng thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng natri, đồng thời so sánh các sản phẩm cùng loại để chọn loại có hàm lượng thấp hơn.

Cần lưu ý, natri và muối không phải là hai khái niệm có cùng khối lượng. Một gam natri tương đương khoảng 2,5g muối. Vì vậy, khi đọc nhãn, người tiêu dùng cần xem sản phẩm ghi hàm lượng natri hay muối, đồng thời chú ý khẩu phần được dùng làm căn cứ tính toán.

Giảm muối không có nghĩa là phải ăn nhạt đột ngột hoặc loại bỏ hoàn toàn gia vị. Có thể tăng hương vị món ăn bằng hành, tỏi, gừng, tiêu, chanh và các loại rau thơm, sau đó điều chỉnh gia vị mặn theo hướng giảm dần để vị giác thích nghi.

Bên cạnh chế độ ăn hợp lý, người trưởng thành nên kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì cân nặng phù hợp, vận động thường xuyên và hạn chế rượu bia. Với người đã được chẩn đoán tăng huyết áp, việc giảm muối là một phần của kế hoạch kiểm soát bệnh, không thay thế thuốc điều trị khi bác sĩ đã chỉ định.

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