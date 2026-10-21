Con trai MC Đan Lê cao vọt 13cm chỉ sau 1 năm: Mâm cơm gia đình cần có gì để nuôi dưỡng chiều cao ở trẻ?

"Cả nhà vẫn đùa: "Lớn như thổi!" Nhưng làm mẹ, mình hiểu, không có sự phát triển nào là "bỗng dưng". Và các con luôn cần người lớn đủ hiểu đồng hành - những người tạo ra môi trường, xây dựng thói quen và hỗ trợ các con phát triển". "Mỹ nhân thời tiết" cho hay, với cô, hè luôn là một cột mốc đáng giá. Nó không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là khoảng thời gian lý tưởng để con kết nối và chuyển mình. Sau mỗi mùa hè, con không chỉ cao lớn hơn mà cả suy nghĩ, cảm xúc, cách nói chuyện… cũng thêm phần khôn lớn. Hè là lúc nhịp sống của con được rộng rãi: Không còn lịch học dày đặc. Lúc này, Đan Lê luôn chú ý chăm sóc con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Con được ngủ sâu và đủ. Bữa ăn cũng trở nên phong phú, lành mạnh hơn, tập trung dinh dưỡng phát triển chiều cao - nữ diễn viên cho hay.