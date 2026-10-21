Con trai MC Đan Lê cao vọt 13cm chỉ sau 1 năm: Mâm cơm gia đình cần có gì để nuôi dưỡng chiều cao ở trẻ?
GĐXH - "Mỹ nhân thời tiết" từng tiết lộ, so với năm ngoái, Khải Minh - con trai cô đã cao thêm 13cm và không ngại ngần chia sẻ bí quyết cho phụ huynh đang muốn tăng chiều cao cho con.
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