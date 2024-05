Sáng tạo giúp phái đẹp thành bậc thầy “chăn gối”

Vậy tại sao bạn không thử trải nghiệm những gợi ý táo bạo dưới đây?

Sáng tạo

Pepper Schwartz – tác giải cuốn “The Normal Bar: The Surprising Secrets of Happy Couples” - nói: “Thay đổi cách ăn mặc và vị trí quan hệ sẽ giúp đời sống chăn gối của bạn thú vị hơn rất nhiều”. Sáng tạo và tìm kiếm những cách thức mới chính là gia vị hâm nóng mối quan hệ . Bạn có thể chọn những vị trí mới lạ như nhà bếp, trong xe ô tô , cầu thang, nhà tắm… hay mặc những bộ cánh mới mẻ và hấp dẫn khác. Chắc chắn những trải nghiệm này sẽ mang đến làn gió mới mẻ và táo bạo trong chuyện phòng the của đôi bạn.

Đặt nhu cầu của đối phương trên bản thân

Biết đặt nhu cầu của phái mạnh lên trên không những tạo cho bạn đời của bạn cảm giác được tôn trọng, mà còn giúp bạn trở thành người bạn tình tuyệt vời. Chú ý đến nhu cầu của nam giới không có nghĩa là bạn bỏ qua cực khoái của bản thân nhưng thực sự rất tuyệt nếu bạn cũng tập trung làm thoả mãn đối phương.

Kerner - Bác sĩ, tác giả cuốn sách tình dục “She Comes First” - gợi ý: “Phái đẹp có thể chiều bạn tình của mình bằng cách quan hệ vào buổi sáng - thời điểm mà cánh mày râu thường ham muốn nhất. Hoặc bạn cũng có thể chọn địa điểm yêu thích của nửa kia để gây bất ngờ cho bạn tình. Những nỗ lực này chắc chắn sẽ làm người ấy xúc động và thăng hoa hơn”.

Tận hưởng trải nghiệm “một mình”

Nữ giới thường có xu hướng ít “tự sướng” hơn cánh mày râu, đặc biệt khi họ đang trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, “một mình” có tác dụng giúp phái đẹp cảm nhận sâu sắc và hiểu rõ những mong muốn của bản thân hơn, từ đó cải thiện chuyện chăn gối đáng kể. Muốn trở thành một người phụ nữ lôi cuốn, hấp dẫn và làm thoả mãn anh ấy, trước tiên bạn phải biết cách tự làm mình thỏa mãn.

Rèn luyện cơ thể

Các nhà nghiên cứu cho biết, tập thể dục không những giúp phái đẹp có cơ thể hấp dẫn, mà còn giúp bạn dẻo dai, bền bỉ trong chuyện ấy.

Một chút “âm thanh” kích thích

Schwartz nói: “Phái mạnh thường không nắm chắc những gì phụ nữ muốn. Họ thường băn khoăn không biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Bởi vậy, nếu bạn thoả mãn, hãy bật tín hiệu cho đối tác của bạn biết. Những tiếng kêu vừa phải hay những hành động hơi “quá khích” một chút sẽ làm động lực lớn cho chàng hăng say hơn nữa. Ngoài ra, những âm thanh và hành động bộc phát của nữ giới còn có tác dụng kích thích, gợi tình rất lớn đối với cánh mày râu.