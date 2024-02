Sao Việt tất bật chạy show đầu năm, cát-xê tăng mạnh

Ngay những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, các ca sĩ Việt đã bận rộn với lịch biểu diễn sự kiện, nhạc kịch, hội chợ thương mại... Nhiều ca sĩ chạy show gần như tất cả ngày trong tháng 2. Thậm chí, một số người biểu diễn ở 2-3 sự kiện trong một tối với cát-xê tăng tới 30-50%.



Kín lịch diễn những ngày đầu năm

Đan Trường nhiều năm qua đắt show biểu diễn ở Việt Nam lẫn hải ngoại. Tháng 2 năm nay, anh biểu diễn liên tục từ 2/2 tới 25/2 và hầu hết show được tổ chức tại Mỹ. Show đầu tiên trong năm mới của Đan Trường là vào 10/2 (tức mùng 1 Tết Giáp Thìn). Nghỉ ngơi mùng 2 Tết, sau đó nam ca sĩ tiếp tục biểu diễn những ngày sau đó.

Nam Cường năm nay cũng bận rộn. Anh có show diễn vào mùng 1 Tết Giáp Thìn tại TP.HCM. Tới mùng 2 Tết, nam ca sĩ biểu diễn tại 3 địa điểm khác nhau. Nam Cường chạy show từ 16h để kịp lịch diễn cho 3 sự kiện. Tới mùng 4, anh đi diễn từ 14h với vở nhạc kịch Rago - Hành trình đầu tiên, sau đó biểu diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 19h và Thủ Thiêm vào 21h. Lịch làm việc duy liên tục tới mùng 9 tháng Giêng.

Trang Moon bay tới Nghệ An từ chiều mùng 1 Tết bởi buổi tối cùng ngày cô có lịch diễn tại đây. Những ngày sau đó, cô đều có lịch diễn ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phan Thiết... Từ mùng 1 tới mùng 9 tháng Giêng, cô diễn liên tục và chỉ nghỉ ngơi vào mùng 4. Tiêu chí để cô nhận show những ngày đầu năm mới là địa điểm thuận tiện cho việc di chuyển và cát-xê tăng khoảng 10-20%.

Đan Trường và Lý Tuấn Kiệt kín lịch chạy show ngày Tết. Ảnh: FBNV.

Ca sĩ Phi Hùng diễn liên tục từ ngày đầu tiên của năm mới. Mùng Một Tết Giáp Thìn, anh biểu diễn tại Sóc Trăng. Hai ngày tiếp theo, nam ca sĩ diễn tại TP.HCM. Sau khi hoàn thành lịch diễn ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, Phi Hùng nghỉ ngơi và đi diễn trở lại vào mùng 10 tháng Giêng.

Ca sĩ Tuấn Kiệt thậm chí chạy nhiều show trong cùng một ngày. Anh đắt show diễn tại tỉnh, hội chợ thương mại hoặc của các doanh nghiệp. Ngày đầu năm mới, anh diễn ở Bình Dương rồi tiếp tục di chuyển về An Sương, TP.HCM.

Ngày 11/2, anh diễn 3 show khác nhau ở Bình Dương và Bến Tre. Đến 12/2, anh diễn ở Tiền Giang rồi di chuyển tới Đồng Tháp. Ba ngày tiếp theo, nam ca sĩ hát ở Đà Lạt. Những ngày sau đó, anh đều kín lịch ở nhiều địa điểm khác nhau, chẳng hạn Bạc Liêu, Bình Dương... Tuấn Kiệt có những ngày đầu năm mới bận rộn, di chuyển liên tục.

Cát-xê tăng

Khánh Phương từng nhận 7-8 show diễn trong một buổi tối dịp đầu năm. Anh chạy show từ tối hôm trước tới sáng sớm hôm sau. Về cát-xê, Khánh Phương cho biết với những bầu show quen thuộc, làm việc chung nhiều lần, anh không tăng giá. Với những đối tác mới, anh tăng mức giá lên khoảng 30-40% bởi mọi chi phí ngày Tết, đặc biệt việc di chuyển cũng tăng cao.

“Cát-xê có tăng nhưng tôi đặt ra nguyên tắc là không diễn vào những ngày quan trọng như tối Giao thừa, mùng 1, mùng 2 tháng Giêng. Những ngày đó, tôi dành cho gia đình. Công việc gì, cũng phải để tới mùng 3 tôi mới bắt đầu”, Khánh Phương nói.

Tương tự, 30% là con số K-ICM cho biết khi được hỏi về mức tăng cát-xê khi đi diễn dịp đầu năm.

Với việc đi diễn những ngày đầu năm, Trịnh Đình Quang cho biết cát-xê chắc chắn tăng nhưng không quá nhiều và tùy vào quy mô của sự kiện. “Quang rất thích được trình diễn, nhìn khán giả từ góc đứng trên sân khấu, do đó cát-xê sẽ luôn được cân nhắc ở mức hợp lý, đủ để cân bằng các chi phí phục vụ cho show và khả năng của người tổ chức”, anh nói với Tri thức - Znews.

K-ICM nhận lịch diễn xuyên Tết với cát-xê tăng khoảng 30% so với ngày thường. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, Lý Tuấn Kiệt cho biết cát-xê những ngày đầu tiên của năm mới thường tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Theo nam ca sĩ, ngoài chi phí ngày Tết đắt đỏ, lý do cát-xê tăng còn do không nhiều ca sĩ chạy show dịp này.



“Trong dịp đầu năm, nhiều ca sĩ nghỉ ngơi bên gia đình, ít nhận show nên cát-xê thường tăng gần gấp đôi. Cá nhân tôi đã quen với việc chạy nhiều show nên không thấy mệt mỏi gì khi diễn 2, 3 địa điểm một tối. Tuy nhiên, khó khăn là phải di chuyển nhanh. Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, tôi diễn ở 2 nơi là Bình Dương và Bến Tre. Vấn đề khó khăn nhất tôi gặp phải là thời gian. 20h tôi hát ở Bình Dương nhưng tới 22h30 phải có mặt ở Bến Tre. Do đó, tôi rất sợ kẹt xe và phải nhờ tài xế lành nghề, quen đường để tránh chậm trễ thời gian”, nam ca sĩ nói.