Sau ngày bố qua đời, tôi đã làm một việc khiến mình dằn vặt suốt 27 năm qua

Sau ngày bố qua đời, tôi đã làm một việc khiến mình dằn vặt suốt 27 năm qua

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Sau khi bố qua đời, tôi từng nghĩ quyết định mình đưa ra khi ấy chỉ là một lựa chọn có lợi cho gia đình nhỏ. Nhưng 27 năm trôi qua, các con đã trưởng thành, tôi cũng bước vào tuổi xế chiều, còn chuyện năm nào vẫn là điều khiến tôi day dứt mỗi khi nhớ về bố...

Sau ngày bố qua đời, tôi đã làm một việc khiến mình dằn vặt suốt 27 năm qua - Ảnh 1.Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

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Sau ngày bố qua đời, tôi đã làm một việc khiến mình dằn vặt suốt 27 năm qua - Ảnh 2.Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

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Sau ngày bố qua đời, tôi đã làm một việc khiến mình dằn vặt suốt 27 năm qua - Ảnh 3.Cả nhà giấu tôi một bí mật suốt thai kỳ, đến khi bố qua đời, tôi mới hiểu vì sao

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