Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Họp lớp tuổi 51, tôi nhận ra 4 kiểu người đang sống một cuộc đời đáng nểTâm sự -
GĐXH - Sau 36 năm, buổi họp lớp khiến tôi nhận ra 4 bài học đắt giá về học tập, hạnh phúc và cách đối diện với cuộc đời.
Mẹ tôi về hưu lương 7 triệu nhưng tháng nào cũng gọi điện xin thêmTâm sự -
Mỗi lần nghe chồng nói, tôi vẫn thấy khó chịu.
Tôi bỏ học kiếm tiền nuôi 3 đứa em nhưng không hề được bố mẹ chia thừa kếTâm sự -
Suốt 20 năm, tôi cật lực kiếm tiền và tiết kiệm để hỗ trợ 3 đứa em ăn học, xin việc làm; nhưng khi chia tài sản thì bố mẹ gạt tôi ra với lý do các em nghèo hơn.
Con gái tôi lấy chồng 2 năm vẫn không chịu dùng tiền chồng đưa, lúc tôi biết sự thật mới thấy loTâm sự -
Tôi tưởng hai vợ chồng nó có chuyện.
Mẹ chồng phát hiện tôi gửi tiền về nhà ngoại hàng thángTâm sự -
Tôi bắt đầu thấp thỏm, cứ nghĩ mãi không biết bà có cho rằng tôi dùng tiền trong nhà gửi về ngoại hay không.
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 nămTâm sự -
GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.
Tôi chết lặng khi biết chị đồng nghiệp bỏ người yêu để cưới đại gia, vì cay cú giùm nên tôi đã khuyên một việcTâm sự -
Nói xong tôi mới thấy mình hơi quá.
Đã định kết hôn, vậy mà khi nghe người yêu bàn tính chuyện tương lai, tôi lại muốn hoãn cướiTâm sự -
Anh nói rất có lý, chẳng qua tôi không thể đáp ứng.
Chồng đưa tiền cho vợ tiêu nhưng quản đến nghẹt thở, mua đắt 10 nghìn là mắngTâm sự -
Tôi cầm tiền chồng đưa mỗi tháng để chi tiêu, mua bán nhưng tay hòm chìa khóa thực chất vẫn là anh; anh quản lý, soi kỹ từng khoản và luôn phê bình tôi mua đắt, hớ.
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khócTâm sự -
GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.