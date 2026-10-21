Sau 'Trại buôn người', Steven Nguyễn 'lột xác' thành quý ông

Steven Nguyễn: Từ nhân viên soát vé đến diễn viên nghìn tỷ mới của màn ảnh Việt Từng chật vật tìm chỗ đứng với những vai diễn nhỏ, làm thêm nghề soát vé, Steven Nguyễn bất ngờ bứt phá với 2 bộ phim có tổng doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Sau “Ma xó”, CJ HK Entertainment và 856 Pictures tiếp tục giới thiệu dự án điện ảnh mới mang tên “Bắt cá ba tay”. Thuộc thể loại hài tình cảm (rom-com), phim dự kiến khởi chiếu ngày 4/12/2026. Trong hình ảnh đầu tiên vừa được công bố, ê-kíp tập trung giới thiệu ba nam chính Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis, trong khi danh tính nữ diễn viên trung tâm vẫn được giữ kín.

Sự xuất hiện của ba gương mặt với phong cách khác nhau phần nào gợi mở màu sắc của cuộc chơi tình cảm trong phim. Nếu Ngô Kiến Huy mang đến vẻ duyên dáng, hài hước, Otis đại diện cho nguồn năng lượng trẻ trung, có phần nổi loạn, thì Steven Nguyễn gây chú ý với diện mạo chỉn chu, phong thái điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành và thành đạt.

Steven Nguyễn thử sức với hình tượng người đàn ông thành đạt

Trong bộ ba, Steven Nguyễn có sự thay đổi đáng chú ý về hình tượng. Từng gây ấn tượng với khán giả qua những vai diễn mạnh mẽ, cá tính, nam diễn viên lần này xuất hiện trong không gian hài tình cảm với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái tự tin và sức hút đến từ sự điềm tĩnh.

Không cần những biểu cảm quá mạnh hay tạo hình cầu kỳ, nhân vật của Steven Nguyễn vẫn được định hình bằng vẻ trưởng thành, chủ động và có chính kiến. Đây cũng là hướng tiếp cận khác với những hình ảnh quen thuộc của nam diễn viên trên màn ảnh.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong phim mới.

Trong “Bắt cá ba tay”, sức hút của nhân vật không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn được kỳ vọng thể hiện qua cách ứng xử, tương tác với những người xung quanh và khả năng tạo nên sự kết nối tình cảm. Việc đặt Steven Nguyễn vào một câu chuyện rom-com cũng mở ra cơ hội để nam diễn viên khai thác khía cạnh diễn xuất mới, thay vì chỉ gắn với những hình tượng gai góc, giàu hành động.

Trong khi đó, Ngô Kiến Huy tiếp tục phát huy thế mạnh về sự duyên dáng và khả năng tạo tiếng cười tự nhiên. Trên First-look Poster, hình ảnh nam diễn viên xuất hiện cùng một hộp thức ăn gợi lên nét gần gũi, tinh nghịch, phù hợp với màu sắc hài hước mà anh thường mang đến cho khán giả.

Otis lại mang đến một sắc thái khác. Sau thời gian tập trung cho âm nhạc và các hoạt động cá nhân, nam nghệ sĩ trở lại với điện ảnh trong hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng và có phần khó đoán. Chi tiết tấm bảng với dòng chữ “Chị ơi, mình lò vi sóng nha!” tạo điểm nhấn hài hước, đồng thời gợi mở nét tinh nghịch của nhân vật.

Ba nam chính vì thế không đi theo cùng một khuôn mẫu. Sự đối lập giữa vẻ hài hước của Ngô Kiến Huy, nét trưởng thành của Steven Nguyễn và nguồn năng lượng trẻ của Otis là một trong những yếu tố tạo sự tò mò cho khán giả trước khi phim tiết lộ thêm về nội dung.

Nữ chính giấu mặt, cuộc chơi tình cảm còn nhiều ẩn số





Hiện tại, phim vẫn giấu mặt nữ chính.

Điểm đáng chú ý trong cách giới thiệu "Bắt cá ba tay" là ê-kíp lựa chọn công bố ba nam chính trước khi tiết lộ danh tính nữ diễn viên trung tâm. Cách làm này khiến First-look Poster không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu dàn diễn viên mà còn đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa các nhân vật.

Tagline "Phụ nữ hiện đại - Không ngại chọn hết" phần nào hé lộ tinh thần của bộ phim. Tuy nhiên, người phụ nữ đứng giữa câu chuyện là ai, mối quan hệ của cô với ba nam chính ra sao và tựa phim sẽ được lý giải như thế nào vẫn chưa được tiết lộ.

Phim do Như Trang đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 4/12/2026.