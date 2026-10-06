Steven Nguyễn: Từ nhân viên soát vé đến diễn viên nghìn tỷ mới của màn ảnh Việt

Ngày 5/10, Steven Nguyễn chính thức được gọi tên trong nhóm những nam diễn viên có tổng doanh thu phim tham gia vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Thành tích đến từ hai tác phẩm liên tiếp là Mưa đỏ và Trại buôn người , trong đó phim mới nhất do anh đóng chính vẫn đang tiếp tục hút khán giả tại rạp.

Steven Nguyễn gia nhập câu lạc bộ “diễn viên nghìn tỷ” sau 2 bộ phim “Mưa đỏ”, “Trại buôn người”.

Theo số liệu Box Office Vietnam, đến trưa 5/10, Trại buôn người thu hơn 296,8 tỷ đồng, cộng với 713,8 tỷ đồng của Mưa đỏ , đưa tổng doanh thu hai phim vượt 1.000 tỷ đồng.

Ít ai nghĩ nam diễn viên đang sở hữu doanh thu nghìn tỷ phòng vé từng có khoảng thời gian phải làm công việc soát vé tại sân khấu để trang trải cuộc sống.

Steven Nguyễn, tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM, tốt nghiệp ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Sau một năm học, anh từng bảo lưu kết quả để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi trở lại trường, nam diễn viên vừa học vừa nhận các vai quần chúng, làm thêm tại sân khấu và soát vé để có thêm thu nhập

“Có lúc tôi đứng ở cửa, nghe tiếng vỗ tay trong rạp mà chỉ ước một ngày nào đó mình được đứng trong đó, thay vì ngoài này”, anh từng kể.

Tuy nhiên con đường nghệ thuật của Steven không hề trải hoa hồng. Trong gần 10 năm, anh đi casting hàng chục lần và bị loại ngay từ vòng đầu. Thời gian này, anh từng suy nghĩ bỏ nghề để tìm công việc ổn định hơn. May mắn là tình yêu với diễn xuất đã níu giữ anh.

Trước khi trở thành gương mặt đắt khách phòng vé, Steven Nguyễn từng có thời gian đóng vai quần chúng, làm thêm nghề soát vé.

Cột mốc đầu tiên giúp Steven Nguyễn được biết tới rộng rãi hơn là web-drama Bi Long đại ca. Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý với Hùng Long Phong Bá , series phim võ thuật đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube. Hình thể săn chắc, khả năng võ thuật và gương mặt phù hợp với các tuyến nhân vật gai góc giúp anh thường xuyên được giao những vai hành động, giang hồ.

Trước khi thật sự bứt phá, Steven Nguyễn cũng tham gia một số phim truyền hình và dự án điện ảnh. Vô diện sát nhân năm 2022 đánh dấu một trong những lần đầu anh bước lên màn ảnh rộng, song tác phẩm chỉ đạt khoảng 5 tỷ đồng doanh thu phòng vé

Bước ngoặt đến vào năm 2025 khi anh tham gia bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Steven Nguyễn đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang, một sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở chiến tuyến đối lập với nhóm chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Nhân vật không đơn thuần được xây dựng theo kiểu phản diện một chiều mà có những giằng xé, day dứt.

Để chuẩn bị cho vai Quang, anh tập luyện thể lực, võ thuật và bắn súng, đồng thời dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật. Một trong những điểm được khán giả chú ý là ánh mắt và cách anh thể hiện sự giằng co của một nhân vật đứng ở phía bên kia chiến tuyến nhưng vẫn có lòng trắc ẩn.

Thành công của Mưa đỏ nhanh chóng đưa tên tuổi Steven Nguyễn lên một tầm khác. Bộ phim rời rạp với doanh thu 713,8 tỷ đồng cùng hơn 8,1 triệu lượt khán giả, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt tại thời điểm đó.

Steven Nguyễn trong “Mưa đỏ”, vai diễn đánh dấu bước ngoặt đưa anh đến gần hơn với đông đảo khán giả điện ảnh.

Sau thành công của Mưa đỏ, Steven Nguyễn liên tục được các nhà sản xuất chú ý. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất với Steven Nguyễn là không bị mắc kẹt trong cái bóng của vai Quang.

Vì thế, nam diễn viên lựa chọn xuất hiện trong Không giới hạn với hình tượng Trung tá Đào Minh Kiên, tiếp tục thử sức ở một màu sắc khác trên màn ảnh.

Với Trại buôn người, anh vào vai Trần Duy Ny, một chàng trai miền Tây lên đường tìm em gái Út Đẹt sau khi cô rơi vào bẫy “việc nhẹ, lương cao” của một tổ chức buôn người xuyên biên giới. Từ một người bình thường, Ny bị đẩy vào hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt và phải tìm cách chống trả để thoát khỏi đường dây tội phạm.

Nếu Quang trong Mưa đỏ mang vẻ lạnh lùng, kiềm chế và nhiều giằng xé, Ny lại là nhân vật gần với đời sống hơn, có xuất phát điểm bình dân và bị đẩy vào một cuộc chiến để cứu người thân.

Steven Nguyễn vào vai Trần Duy Ny trong “Trại buôn người”.

Vai diễn cũng cho phép Steven Nguyễn khai thác thế mạnh hành động, nhưng lần này được đặt trong bối cảnh văn hóa miền Tây. Nam diễn viên trực tiếp làm quen với bò đua và tham gia các cảnh quay tại hội đua bò Chùa Rô ở An Giang. Anh từng chia sẻ về những chấn thương trong quá trình ghi hình, trong đó có việc bị bò đá.

Trại buôn người nhanh chóng tạo hiệu ứng phòng vé. Phim vượt 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày, cán mốc hơn 200 tỷ đồng sau một tuần và tiếp tục tăng mạnh.

Đến trưa 5/10, phim đạt hơn 293,5 tỷ đồng, góp phần đưa Steven Nguyễn chính thức chạm mốc tổng doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng chỉ với hai dự án điện ảnh.

Trơng thời gian tới, Steven Nguyễn góp mặt nhiều dự án, trong đó có Chị chị em em 3 dự kiến ra rạp vào tháng 10/2026. Phim đánh dấu màn kết hợp đáng chú ý giữa nam diễn viên và Hoa hậu Kỳ Duyên.