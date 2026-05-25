Ngô Kiến Huy từng hát lót và phải 'né' Sơn Tùng M-TP

Ngô Kiến Huy được biết đến là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng của làng giải trí Việt, dù đảm nhiệm ở vai trò nào anh cũng chiếm được lòng yêu mến của đại đa số khán giả. Trong con đường nghệ thuật, anh có những thành tích nổi bật như: Giải nhất cuộc thi "Vươn Tới Ngôi Sao" do Music Box Entertainment tổ chức, giải khuyến khích cuộc thi Gương mặt điện ảnh, giải album Vàng tháng 1/2010, Đoạt cúp của chương trình "Ơn giời cậu đây rồi". Nam ca sĩ từng gây ấn tượng khi làm MC của chương trình "The Masked Singer" phiên bản Việt.

Con đường nghệ thuật của Ngô Kiến Huy khởi sắc vào năm 2008 với vai trò ca sĩ. Khi ấy giọng ca ngọt ngào, trầm ấm của anh đã khiến khán giả yêu mến. Ngô Kiến Huy cho ra đời các bản nhạc đã gắn liền với tuổi trẻ của nhiều người như: "Mưa sao băng", "Giả vờ yêu", "Ngô Kiến Huy là tôi",...

Song song với tài năng âm nhạc anh chàng còn sở hữu một ngoại hình đậm chất Hàn Quốc với khuôn mặt baby, cùng chiếc răng khểnh tạo điểm nhấn cho nụ cười tỏa nắng đã chiếm được rất nhiều lòng mến mộ của đông đảo tuổi teen vào thời điểm ấy. Đến nay, Ngô Kiến Huy đã không ngừng nỗ lực để trở thành một nghệ sĩ đa năng, bằng chứng là trên các lĩnh vực khác nhau như: ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu ảnh...

Ngô Kiến Huy được nhận xét là sao Việt đa năng, giữ ổn định trong nhiều năm.

Nhưng ít ai biết được Ngô Kiến Huy có những giai đoạn thăng trầm. Ngô Kiến Huy là nghệ sĩ từng nhiều lần loay hoay, từng đối diện với áp lực và học cách chấp nhận những thời điểm mình chưa thành công như kỳ vọng. Để có ngày hôm nay, nam ca sĩ đã bền bỉ nỗ lực từng ngày trong nghề, từ những ngày đầu đi hát đến áp lực khi tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Xuất hiện trong Chương trình "Studio 3" mới được phát sóng, Ngô Kiến Huy tiết lộ về kỷ niệm đáng nhớ khi bước chân vào nghề đó là đi hát lót tại Tịnh Biên, An Giang. Thời điểm mới bước vào nghề, nam ca sĩ từng đầu tư cho phần biểu diễn với vũ đoàn, làm tóc và chuẩn bị hình ảnh, nhưng số cát-xê nhận về không đủ bù chi phí.

Tuy nhiên, điều khiến Ngô Kiến Huy nhớ hơn cả không chỉ là chuyện "lỗ vốn", mà còn là phản ứng im lặng từ khán giả. Với một nghệ sĩ trẻ khi ấy, việc đứng trước sân khấu nhưng không nhận được sự cổ vũ là trải nghiệm không dễ quên. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, nam ca sĩ cũng từng trải qua những buổi diễn ít người chú ý, những lần chưa được đón nhận và cảm giác phải tự học cách đứng vững.

Ngô Kiến Huy trong Chương trình "Studio 3". Ảnh VTV



Một áp lực khác của Ngô Kiến Huy đó là xuất hiện ở thời điểm khi mà Sơn Tùng M-TP đang là tên tuổi đình đám. Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ từng phải tính toán thời điểm phát hành, thậm chí chủ động hỏi lịch ra sản phẩm của Sơn Tùng M-TP để tránh bị lu mờ giữa dòng chảy truyền thông quá sôi động. Cách "né" đàn em cho thấy Ngô Kiến Huy nhìn nhận sức hút của Sơn Tùng M-TP bằng sự thẳng thắn và tôn trọng.

Điểm đáng chú ý là câu chuyện không được đặt trong tinh thần cạnh tranh tiêu cực. Ngược lại, Ngô Kiến Huy cho thấy thực tế của một nghệ sĩ hoạt động lâu năm: khi phát hành sản phẩm, ngoài chất lượng âm nhạc, thời điểm ra mắt và bối cảnh truyền thông cũng là những yếu tố cần được cân nhắc.

Sơn Tùng M-TP có sức hút lớn trong thị trường âm nhạc.



Từ trải nghiệm ấy, Ngô Kiến Huy nhìn lại hành trình của mình với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Khi giới thiệu dự án "Xiêu lòng Việt Nam", sản phẩm có sự đồng hành của Jun Phạm và CONGB, nam ca sĩ không còn đặt nặng câu chuyện phải tránh ai hay thắng ai. Thay vào đó, anh tập trung vào việc tạo ra một sản phẩm mang năng lượng tích cực và dấu ấn riêng.

