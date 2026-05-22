Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại Ma
Một loài sinh vật hoàn toàn mới đã được các nhà khoa học Mỹ ghi danh: "Cá sấu bình minh than khóc" Eosphorosuchus lacrimosa.
Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the Royal Society B, sinh vật cổ đại Eosphorosuchus lacrimosa là một loài mới được xác định thông qua "mẫu vật bỏ quên" tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Yale Peabody (Mỹ).
Hóa thạch của sinh vật này đã được khai quật tận năm 1948 tại một địa danh có cái tên u ám "Ghost Ranch", tức "Trang Trại Ma", nơi gắn liền với những tin đồn về ma quỷ và các vụ giết người bí ẩn ở bang New Mexico - Mỹ.
Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Bhart-Anjan Bhullar, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Yale và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Yale Peabody, Eosphorosuchus lacrimosa đã lang thang trên Trái Đất từ 210 triệu năm trước, tức trong kỷ Tam Điệp.
Họ Eosphorosuchus của nó có nghĩa là "cá sấu bình minh", vì đây là một họ cá sấu cực kỳ cổ xưa, thuộc giai đoạn "bình minh" trong lịch sử tiến hóa của dòng dõi cá sấu.
Trong khi đó, "lacrimosa" trong tên loài có nghĩa là "than khóc", lấy ý tưởng từ việc nó được khai quật từ Trang Trại Ma.
Loài bò sát này là một kẻ săn mồi chạy nhanh với đôi chân sau to khỏe, đôi chân trước nhỏ và mảnh hơn.
Nó cũng có mõm ngắn, hộp sọ được gia cố chắc chắn và cơ hàm phát triển tốt, hoàn hảo để tạo ra một cú đớp mạnh kinh khủng và ngoạm chặt con mồi lớn.
“Ngoài cấu tạo giải phẫu độc đáo và lịch sử bảo tồn đặc biệt, mẫu vật này còn chứng minh tiềm năng của các bộ sưu tập bảo tàng hiện có trong việc tiếp tục hé lộ những hiểu biết mới về lịch sử sự sống" - tiến sĩ Bhullar nói với Sci-News.
Sinh vật này cũng bổ sung cho mảnh ghép về hệ sinh thái kỷ Tam Điệp phong phú ở khu vực ngày nay là Bắc Mỹ, nơi các loài cá sấu cổ đại khác cũng từng được tìm thấy.
Bò cũng khổ vì nhan sắc, ông chủ nghĩ cách làm chúng xấu đi để tránh bị chụp ảnhChuyện đó đây - 12 giờ trước
Vẻ đẹp của những con bò Highland kéo du khách nườm nượp đến chụp ảnh, khiến ông chủ tìm cách lai tạo ra những con bò xấu hơn để chúng đỡ bị quấy rối, làm phiền.
Bí ẩn trí nhớ siêu phàm của dị nhân “nhìn một lần, vẽ cả thành phố” với độ chính xác đáng kinh ngạcChuyện đó đây - 2 ngày trước
Chỉ cần quan sát trong vài phút, người đàn ông có thể tái hiện cả một đô thị với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khả năng được ví như “máy ảnh sống” của dị nhân khiến thế giới vừa kinh ngạc, vừa đặt câu hỏi về giới hạn thực sự của trí nhớ con người.
Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở MỹChuyện đó đây - 5 ngày trước
Sau 4 thập kỷ kể từ ngày hộp sọ được tìm thấy trong một mỏ đá, con quái vật đã được xác định là một loài mới.
136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Từng biến mất khi cả hòn đảo chìm xuống biển, loài chim nhỏ bé này nay lại hiện diện ở chính nơi cũ, tạo nên một câu chuyện tiến hóa hiếm đến mức giới nghiên cứu phải đặc biệt chú ý.
Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuôngChuyện đó đây - 6 ngày trước
Nằm ở phía đông bắc của hồ Victoria, giữa biên giới của Uganda và Kenya - Migingo nổi tiếng vì sự chật chội, có hơn 1.000 người sinh sống chỉ trên một khu đất rộng 2.000m2.
Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động nàyChuyện đó đây - 1 tuần trước
Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.
Bí ẩn loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử Trái Đất, mang khối lượng nửa tấn cùng lực cắn kinh hoàngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Hóa thạch tại Uruguay đã hé lộ Josephoartigasia monesi, loài gặm nhấm khổng lồ nhất lịch sử. Sống cách đây hàng triệu năm, sinh vật to lớn này mang trọng lượng lên tới gần nửa tấn, đi kèm với lực cắn vô cùng mạnh mẽ và cực kỳ đáng sợ.
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biểnChuyện đó đây - 1 tuần trước
Phải cần 6 người đàn ông mới có thể kéo được con cá mú khổng lồ nặng hơn 290 kg vào bờ.
Quái vật thế giới chưa từng biết "trỗi dậy" từ khối đá trong bảo tàngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Xương của 2 quái vật 110 triệu tuổi đã được một sinh viên phát hiện bên trong một... khối chất nôn hóa thạch.
Nhặt viên đá có hoa văn lạ trên bãi biển, người đàn ông sững sờ khi chuyên gia định giá hơn 500 tỷ đồngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Vì sao viên đá này lại được chuyên gia định giá cao như vậy?
Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động nàyChuyện đó đây
Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.