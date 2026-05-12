Quái vật thế giới chưa từng biết "trỗi dậy" từ khối đá trong bảo tàng
Xương của 2 quái vật 110 triệu tuổi đã được một sinh viên phát hiện bên trong một... khối chất nôn hóa thạch.
Một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới vừa được ghi danh vào hệ động vật kỷ Phấn Trắng, sau khi một sinh viên tình cờ phát hiện điều kỳ lạ ở khối hóa thạch được lưu giữ tại Bảo tàng Câmara Cascudo thuộc Đại học Liên bang Rio Grande do Norte (UFRN - Brazil).
Khối hóa thạch này vốn là chất nôn của một con khủng long to lớn sống vào khoảng 110 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Phấn Trắng.
Nghe có vẻ kinh dị, nhưng phần còn lại của những bữa ăn cổ xưa này thường đem lại vô số dữ liệu quý giá cho các nhà khoa học trong nỗ lực tái hiện lại môi trường sống, tập tính của các sinh vật cổ đại.
Theo SciTech Daily, khối hóa thạch chứa xương của 2 con quái vật được thu thập từ lưu vực Araripe của Brazil, sau đó bị bỏ quên trong bảo tàng hàng thập kỷ.
Sau phát hiện mới của sinh viên UFRN tên William Bruno de S. Almeida, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS-TS Aline M. Ghilardi thuộc UFRN đã phân tích các phần xương hóa thạch bên trong bãi nôn cổ đại và phát hiện ra rằng chúng thuộc về một loài quái vật tiền sử chưa được biết đến trước đây.
Họ đặt danh pháp mới cho loài mới này là Bakiribu waridza, có nghĩa là “miệng lược” trong ngôn ngữ bản địa Kariri.
Đây là một loài dực long (thằn lằn bay) và là dực long ăn lọc đầu tiên được phát hiện ở vùng nhiệt đới.
Các dực long ăn lọc có những hàng răng giống như lông bàn chải xếp khít nhau. Cấu trúc này cho phép chúng lọc các sinh vật nhỏ như giáp xác từ nước.
Do kiểu ăn này, chúng thường được tìm thấy trong môi trường nước ngọt, chứ không phải môi trường ven biển như lưu vực Araripe thời điểm đó.
Ngoài 2 con dực long, bãi nôn cổ đại này còn chứa 4 con cá. Các nhà khoa học tin rằng kẻ săn mồi có thể là Irritator challengeri, một loài khủng long chân thú họ Spinosaurid chuyên ăn cá sinh sống trong khu vực này, hoặc khả năng thấp hơn là loài dực long khổng lồ Tropeognathus mesembrinus.
Phát hiện này cũng chứng minh lưu vực Araripe từng là "thánh địa" của dực long thời tiền sử, nơi gần 30 loài khác từng được tìm thấy. Các điều kiện môi trường ở đây giúp lưu giữ tốt bộ xương mong manh của những con quái vật bay này, tạo nên một kho tàng hóa thạch vô giá.
