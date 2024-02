Số đợt không khí lạnh sẽ tràn về trong tháng 3 tới

Tháng 3, miền Bắc còn đón bao nhiêu đợt không khí lạnh?

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (27/2), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại; khu vực phía Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.

Từ ngày và đêm 27/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ; khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa (Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), đợt rét đậm của những ngày cuối tháng 2/2024 được dự báo còn duy trì đến hết 27/2 với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến 12-14 độ C, trung du và vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 5 độ C.

Ngày 27-28/2, miền Bắc nhiệt độ ban ngày có thể tăng dần lên ngưỡng trên dưới 20 độ C, tuy vậy thời tiết vẫn lạnh.

Dự báo từ khoảng đêm 29/2 sang ngày 1/3, Bắc Bộ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới, nên nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần và đầu tuần tới, Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng.

Ngày 1-2/3 khả năng sẽ xảy ra đợt rét đậm trên diện rộng tiếp theo ở Bắc Bộ. Mức nhiệt tương tự đợt này, dao động trong khoảng 12-15 độ C.

Ngày 3-4/3 trời chỉ còn rét sâu về đêm và sáng, ban ngày trời giảm mây hửng nắng nền nhiệt trung bình ở ngưỡng rét.

Sau đó 5-7/3 sẽ ấm lên nhưng ẩm tăng, cảm giác nồm, ẩm quay trở lại.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón khoảng 2 đợt không khí lạnh trong tháng 3. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết xa hơn của cơ quan khí tượng, khoảng ngày ngày 8-12/3 khả năng sẽ có thêm đợt không khí lạnh khác tràn xuống nhưng chưa rõ cường độ. Sau đó, trong tháng 3 khả năng vẫn còn ít nhất là 2 đợt không khí lạnh nữa.

Theo dự báo nền nhiệt trung bình tháng 3 tại phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng sẽ xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm trong tháng 3; các khu vực còn lại cao hơn hẳn. Thời tiết tháng 3/2024, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 1-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Ông Hòa cho biết thêm, mặc dù nền nhiệt độ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm song không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến thời tiết ở trong nước. Tuy nhiên không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, không khí lạnh sẽ suy giảm dần về cường độ. Khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện sương mù, sương mù nhẹ và mưa, mưa nhỏ rải rác tập trung vào đêm và sáng sớm. Số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa Đông Xuân 2023 - 2024 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2024.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-18 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu-Điện Biên đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ; riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 15-17 độ; phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 23-26 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ.