Số người thất nghiệp vượt 1 triệu, trường hợp nào dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới?

Số người thất nghiệp tăng lên hơn 1 triệu

Theo bản tin thị trường lao động quý 2-2025 của Bộ Nội vụ, cả nước có 53,1 triệu người tham gia lực lượng lao động, tăng gần 170.000 người so với quý trước. Tuy nhiên số người thất nghiệp tăng lên 1,06 triệu người, cao hơn 25.000 người so với quý trước và tăng khoảng 13.300 người so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên cũng tăng thêm 0,26%. Một dấu hiệu cho thấy nhiều người trẻ vẫn đang chật vật tìm việc trong bối cảnh biến động kinh tế.

Số người nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp trong quý 2-2025 vượt mốc 284.000 người, tức tăng trên 139.000 người so với quý 1 vừa qua. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn khoảng 51.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tỉ lệ người không có bằng cấp, chứng chỉ chiếm áp đảo trong nhóm này - lên tới gần 64%. Trong khi nhóm có trình độ đại học chỉ chiếm gần 16%, còn trình độ cao đẳng và trung cấp lần lượt là 6,6% và 5,1%.

Về nghề nghiệp, các vị trí như thợ may, thêu, lắp ráp, kế toán, nhân viên bán hàng xuất hiện trong danh sách nộp nhiều hồ sơ nhất.